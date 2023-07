Educación media: abandono escolar es por falta de instituciones educativas, revela estudio

La falta de instituciones para la Educación Media dificulta la continuidad educativa de miles de estudiantes luego de finalizar el noveno grado, según expone el informe de la Unicef “Niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela. Paraguay: perfiles y barreras de exclusión”.

El estudio revela que la poca oferta de colegios ocurre principalmente en zonas rurales como en los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Concepción y Guairá. Zonas semiurbanas como Villeta, en el departamento Central, tampoco escapan de esta situación.

“Se tiene una institución hasta noveno grado y para continuar hay que desplazarse a zonas urbanas, lo que representa una dificultar muchas veces”, expresó Rodolfo Elías, coordinador del estudio de Unicef.

El docente e investigador señaló que también se observa la poca demanda de escuelas en el nivel inicial, donde no se cuenta con capacidad para que niñas y niños puedan ingresar al sistema educativo.

“Visitamos escuelas de Villeta con mucha demanda de población y las escuelas resultan insuficientes. Tenemos esta dificultad en ambos extremos”, manifestó Elías.

A la cuestión de la oferta se suma las distancias que el alumno debe desplazarse para llegar a su escuela o colegio, ya que no se cuenta con transporte público de calidad.

Falta de formación de los docentes es barrera educativa

El estudio también revela que la poca formación de muchos docentes constituye una barrera para que los alumnos finalicen sus estudios, debido a que no cuentan con una metodología de calidad.

La pobreza extrema, el trabajo infantil y la repitencia de grados, también se constituyen en principales causas de abandono escolar. El país cuenta con 656.362 niñas y niños excluidos y, 75.161 en riesgo de exclusión de acuerdo al estudio elaborado por la Unicef y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Se necesita más presupuesto, eso es indudable. Paraguay invierte muy poco (en educación), por eso se ve muy poca oferta. A veces uno encuentra escuelas con muy pocos estudiantes, donde se nota que no hubo una planificación. También hay instituciones que no dan abasto y que no tienen las condiciones mínimas”, dijo Elías.