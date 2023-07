Senadora relata agresión y pide disculpas al pueblo paraguayo: “Pude haber muerto”

En redes sociales se compartió un video de lo que pareció ser un escrache a la senadora Zenaida Delgado (Cruzada Nacional). Al respecto, la parlamentaria aseguró que fue un hecho de violencia contra la mujer.

“Yo podría estar muerta, porque Willian Campuzano me agredió y agarró un cuchillo para matarme, me dio rodillazos en las partes íntimas y hasta ahora tengo sangrado. Por suerte, llegaron mis hermanos y me liberaron; si no, hubiese estado muerta”, relató.

La misma descartó que haya sido una manifestación por sus posturas políticas. “No fue un escrache, fue violencia, una agresión, casi ocurrió un crimen, un feminicidio iba a ser. Él puso los pies por mi cara y por eso tengo todo el pecho rojo en el video. Delante de mi hija (pasó todo). Ella le decía: ‘No me dejes sin mamá, por favor’. Él quiso clavarme un cuchillo en la cara”, relató para ABC Color.

Delgado aseguró que todo lo ocurrido quedó registrado en cámaras de circuito cerrado y los videos están a disposición de la Fiscalía, que ya imputó a Campuzano por violencia familiar y otros delitos.

Zenaida Delgado pide disculpas al pueblo paraguayo

La senadora de Cruzada Nacional aseguró que el video difundido por su agresor fue editado y que no compartió las agresiones que le propinó. Además, explicó que utilizó términos incorrectos debido al shock en el que se encontraba y porque creía que era un video para mandar a su grupo de seguidores, reportó la periodista de ABC Fiona Aquino.

“Yo no me referí en ningún momento al pueblo paraguayo; yo quise decir ‘puto grupo’ o ‘puta gente’, porque tenía tanto miedo... Le veía a mi hija llorando atrás. No le deseo a ninguna mujer, a nadie, que pase jamás por lo que yo pasé”, declaró.

Insistió en el pedido de disculpas y agregó que fue una mala interpretación y que utilizó mal las palabras en medio del nerviosismo. “Pido disculpas al pueblo paraguayo si se sintió ofendido por esa frase; yo me voy a controlar, pero lastimosamente estuve en una situación en que yo no era dueña de mi vocabulario”, aclaró.

Lamenta actitud de sus partidarios pero descarta salir de Cruzada Nacional

Así también, lamentó que Yolanda Paredes haya expresado su apoyo a Campuzano incluso ofreciéndole asesoría en la Comisaría. “Yo estoy segura de que si Payo Cubas sabe esto no le va a gustar nada que hayan agredido a una mujer”, planteó.

Zenaida Delgado aseguró que el video compartido en redes sociales tenía como objetivo incriminarla y hacer una campaña contra su imagen. “Con relación a que voy a salir de mi bancada, es negativo. Sigo y voy a seguir en Cruzada Nacional. Si salió esa información habrá sido por el momento y los nervios que estaba pasando en ese instante”, aclaró por otra parte.