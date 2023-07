Lo que dijo el “Empleadito de Napout” tras recibir a Juan Ángel en Paraguay

Según Darío Núñez, dirigente deportivo conocido por haber sido tratado de “empleadito de Napout” por el expresidente de Olimpia, Marcelo Recanate, acudió al aeropuerto Silvio Pettirossi para recibir a Juan Ángel Napout porque es fiel a su amigo de infancia.

“Con el amigo hay que estar, como siempre digo, en la buena, y más en la mala. Y estuvimos hoy con varios amigos del dirigente, en la época, estaba muy contento, agradecido”, refirió.

Contó que se mantuvo en constante contacto con Napout mediante la familia del sentenciado por soborno privado, que lo visitaban en la cárcel.

Lealtad de Napout

Según comentó Núñez, fueron varios los dirigentes que acudieron a recibir a Juan Ángel Napout al aeropuerto a su regreso al país.

“Hoy estuvimos todos, todos los amigos. He visto a varios líderes de la época. Te voy a citar: Luis Pettengill, Camperchioli, Manolo Duarte, Burró, Luis Cacavelos. En fin, los dirigentes que ya están en retiro, como se dice. Y fue muy emotivo”, agregó.

Consultado sobre si sabe si Juan Ángel fue leal al no delatar a otros involucrados en el caso FIFAgate, Núñez respondió que solamente el expresidente de la APF sabrá.

“Yo sé muchas cosas, pero no puedo nomás decir, porque hay personas de esa época que todavía están viviendo. Hay, como dos, tres personas que ya fallecieron y te voy a citar, no te digo que ellos sean: Hugo Galeano, Hugo Bogado”, alegó.

Núñez cree en la inocencia de Napout, pese a condena

Además, fue consultado sobre si cree o no en la inocencia del condenado por el caso FIFAgate.

“Yo creo. Creo en su inocencia y más todavía en la parte económica. Él fue presidente en el peor momento de la Conmebol, porque estaban todos los manguruyús (peces grandes/gordos) de esa época y no quería a lo mejor chocar con ellos”, explicó.

Según Núñez, Napout ya sabía que había “algo raro” en la Conmebol, pero como el FBI estaba sobre ellos, ya no pudo hacer nada al respecto, siendo que aún estaban los “popes” del fútbol.

“En comparación con Alejandro (Domínguez), rápido cortó y ya encontró una nueva comisión, porque cuando Juan Ángel interinó en reemplazo de Leoz, estaban todavía los popes, los que manejaban la Conmebol. La falla que tuvo él, fue de apresurarse y digo que se cayó por eso. Ya no tenía tiempo de limpiar, porque eran poderosísimos. ¿Quién se iba a poner por Grondona, o este brasilero, o Figueredo de Uruguay. Todos eran poderosísimos. Entonces, allí él cayó en sus redes”, agregó.

“Empleadito de Napout”

Recordó la anécdota en la que el expresidente de Olimpia Marcelo Recanate lo tildó de ser “empleadito de Napout” durante un fuerte cruce que mantuvieron ambos.

“Quedó para mí como una anécdota. Nunca me molestó y esta semana a lo mejor, si yo cobraba el famoso Tik Tok, o derecho de imagen, me iba a volver rico. Nunca tomé a mal. Inclusive me llaman, me gritan en la cancha. Salgo en foto. Agarré siempre con ironía y como una anécdota más que pase”, aseguró.

Dijo que la frase salió en medio de una discusión en la que Recanate, como presidente de Olimpia, defendía los intereses de su club.

“Con orgullo le decía, y después ya el famoso chancho también, que no le gusta. Le retruqué nomás ya, pero para qué voy a agarrarme, digamos, a trompadas con insultos de más. Y le respondí con esas palabras, “con mucho orgullo”, porque el sueldo mínimo, el 30% o el 20% de los paraguayos ganan. A lo mejor ellos lo que se sintieron insultados. Pero bueno, pasó y quedó para la anécdota”, refirió.