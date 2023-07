Juan Ángel Napout ya llegó a Paraguay: “Yo no tenía por qué hablar”, dijo sobre FIFAGate

Con una bandera paraguaya en las manos y mucha emoción, Juan Ángel Napout llegó a la zona de arribo del Silvio Pettirossi, tras estar por varios minutos en la zona VIP de la terminal aeroportuaria.

Al salir, empezó a abrazar efusivamente a varios conocidos que lo esperaban desde hacía más de dos horas, con una gran presencia de efectivos policiales y militares, además de otras personas que llegaron para saludarlo.

Napout remarcó que nunca pensó en que estaría siete años afuera. Aseguró que estaba muy emocionado de poder ver a su madre, de 91 años, y a su familia, señalando que extrañaba mucho al Paraguay, al que considera el mejor país del mundo, donde se valora la familia. Aseguró que lo más duro fue estar lejos de su familia y de su país.

Agradeció a la prensa por haber dado cabida a su hermana para contar lo que estaba pasando. Señaló además que salía “con mucho amor” en lo que respecta a no poder ver a su madre, a pesar de señalar que era muy fuerte, pero por su edad ya no podía viajar a visitarlo.

Juan Ángel Napout: “Yo no tengo por qué hablar”

Consultado acerca de su actitud de no hablar, señaló que aguantó los golpes e hizo lo que tenía que hacer. “Yo no tengo por qué hablar. Yo decidí no hablar. Yo no tenía por qué hablar”, dijo. Napout dijo que el fútbol le dio todo, le dio grandes amigos y pudo dirigir en su club, en la APF y en la Conmebol.

Comentó que una ley promulgada en 2018, que no beneficiaba a los extranjeros, cambió cuando en febrero se dio una sentencia.

Con respecto a la demora en su retorno, recordó que estuvo más de 3.000 días sin libertad y una noche más no iba a cambiar la decisión que tomó la jueza.

Señaló que no tiene rencor contra nadie y que está dispuesto a hablar con todos los medios. Recordó que en estos días se operará y luego llamarán a una conferencia, pero dijo que acudirá a cuanto programa sea invitado para hablar.

Cariño por la gente del fútbol

Consultado por el sentimiento que tendría al pasar por la APF o la Conmebol, aseguró que le tiene mucho cariño a la gente del fútbol. “De todos mis años de dirigencia, le dediqué 25 años de mi vida a la APF. La albirroja para mí es el sentimiento más grande, Dios me dio la oportunidad de estar en dos olimpiadas y en cuatro mundiales, y eso eso es algo que voy a llevar conmigo”, dijo.

“Cuando pasé por la Conmebol le voy a mandar mi corazón a toda la gente que está en la Conmebol, y cuando alguna vez me inviten a la APF, que estoy seguro que me van a invitar, me voy a ir a tomar cocido, y a comer rosquita, y le voy a ir a saludar a toda la gente del fútbol”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de volver, señaló que si hace algo va a ser para ayudar a la gente que necesita.

