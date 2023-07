Municipalidad de Asunción realizará censo a sus 9.000 funcionarios

Mediante una circular, la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), anunció que llevará a cabo un censo con el que “se creará base de datos personal y actualizada de los funcionarios, que incluya informaciones complementarias como cursos, capacitaciones y actualización de currículums”. El censo incluirá a funcionarios de la Intendencia Municipal, Entes Desconcentrados y Comisionados a otras instituciones.

El censo se realizará durante un mes, del 10 de julio al 10 de agosto. Para ello, actualmente se desarrollan las capacitaciones a funcionarios que llevarán a cabo el trabajo. “El objetivo es contar con una información actualizada, que facilite el desarrollo de políticas, normas y procedimientos para mejorar la gestión institucional y la implementación de la carrera civil”, comunicó la municipalidad.

“Es de vital importancia que cada funcionario participe activamente en este proceso y proporcione la información requerida de manera precisa y oportuna. El incumplimiento de esta obligación acarreará sanciones para los funcionarios municipales, de acuerdo con las normativas vigentes”, refiere la institución.

Municipalidad de Asunción pasaría por reestructuraciones

La directora de Recursos Humanos, Virna Vallejos, comentó a ABC: “Podría darse una reestructuración teniendo en cuenta la preparación que van adquiriendo los funcionarios pasando los años”. “Muchas veces nosotros llamamos a concursos internos y la gente no se presenta porque no se quiere mover, pero nosotros no podemos ver los intereses de los funcionarios, sino la necesidad de la institución”, refirió.

Consultada sobre cuántos funcionarios hay en total, dijo que serían alrededor de 8.000 en total (Junta Municipal e Intendencia), pero que no podría asegurar el número debido a que hay muchos movimientos. Según documentación a la que accedió ABC, el número sería de 9.000 funcionarios. La Municipalidad de Asunción destina G. 2.092 millones diarios para el pago de sueldos. La astronómica cifra equivale al 81% de todo el dinero que aportan los contribuyentes capitalinos.

Fátima Rojas, coordinadora General de la Dirección de Recursos Humanos, resaltó que es la primera vez que la institución no pagará ni un guaraní a ninguna empresa privada por hacer este censo de funcionarios.