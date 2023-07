¿Cómo están los siameses y cuándo van a ser separados?

Los gemelos siameses nacidos en el Hospital de Clínicas el pasado 11 de julio siguen sin ser separados y el jefe de Ginecología de dicho centro médico, doctor Miguel Ruotti, brindó algunos detalles sobre su evolución. Comentó que están unidos por la pared abdominal y a nivel del tórax.

No obstante, destacó que aún no pudieron precisar si poseen dos hígados o comparten uno solo. “El pronóstico en este tipo de casos es siempre reservado, complejo y delicado. Nos queda definir bien si son uno o dos hígados y qué posibilidades de separación tendrían”, comentó sobre los pequeños.

Detalló que ambos siguen en terapia intensiva pero no están conectados a respiradores, por haber completado los 38 meses de gestación y no nacer prematuros. “Tuvimos la suerte de que lloraron espontáneamente y no necesitaron una asistencia mecánica de entrada. Sin embargo, siguen en terapia intensiva por lo delicado de la situación y la evolución misma que se está esperando”, detalló.

El médico contó que los bebés en conjunto nacieron con 5,500 kilos y eso es bastante esperanzador, por la situación en que se encuentran. “Consideramos que es un buen peso, eso es a favor de ellos”, manifestó.

¿Cuándo serán separados los siameses?

Por otra parte, el doctor señaló que aún no hay fecha para la separación de los siameses, pues sobre todo falta definir si comparten el mismo órgano o poseen dos unidos. Señaló que se encuentran siendo monitoreados constantemente por las diversas especialidades del Hospital de Clínicas y todos los jefes que conforman la junta médica.

“Un componente que no debemos olvidar son los padres, que finalmente tendrán que autorizar la cirugía, y nuestra responsabilidad es dar la mayor cantidad de información para que puedan procesar y entender para finalmente en conjunto tomar una decisión junto a los profesionales, por los riesgos que conllevan este tipo de cirugías”, consideró.

El especialista planteó que este periodo de espera podría durar varios meses y mencionó, por ejemplo, que unos siameses nacidos en febrero del 2016 recién fueron separados en junio de ese año. “Es decir, uno puede y debe tomarse el tiempo necesario para tomar una decisión así”, sentenció para ABC Cardinal.