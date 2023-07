¿Por qué la gente hace ghosting en Tinder?: experta da la respuesta

La licenciada Jazmín Escobar es psicóloga y sexóloga clínica, quien tiene experiencia con respecto a las relaciones de pareja y sobre todo con las nuevas tendencias tecnológicas y virtuales, habló sobre el concepto del “ghosting” o “ghosteo”.

Explicó que el ghosting, o ghosteo, viene de la palabra anglosajona (inglés) “ghost”, que sería hacerse del fantasma o desaparecer.

“Lo que pasa es que hoy tenemos todo un nuevo formato, nuevas dinámicas de relacionarnos, estamos en una nueva era virtual, donde, por un lado, facilita muchísimo, pero por el otro lado, perjudica mucho todo lo que sea responsabilidad afectiva y confrontación”, indicó la experta.

Tinder ofrece citas como menú de restaurante

La psicóloga explicó que en tiempos anteriores, para conocer a alguien, había que hacer un esfuerzo para encontrarse con la persona, estableciendo el momento de verse, el lugar, y ya se veía a la persona y se sacaba un perfil.

“Ahora tenemos aplicaciones que nos ofrecen como un restaurante, un menú a la carta, donde uno va pasando y se capitaliza la información afectiva, donde realmente se reduce toda la intimidad del pensar, del ser, de la esencia, a una foto, a una pose de persona, que escribe cierta información”, precisó.

Dijo que se debe tener cuidado, porque se reduce todo a una información virtual y digital que muestran lo que cada persona quiere mostrar de una misma, sin siquiera saber si esa información es real o no.

Tinder: la era del capitalismo e inmediatez

La licenciada Escobar habló de como hoy en día la tecnología enseña a no esperar, lo que genera una baja tolerancia a la frustración.

“Hoy estamos en la era del capitalismo y la inmediatez, donde los placeres están al orden del día. Eso segrega mucha dopamina a nivel cerebral, porque aprieto un botón y tengo. Eso en los chicos reduce muchísimo lo que llamamos la tolerancia a la frustración, nosotras como que sabíamos frustrarnos más”.

Ejemplificó como hoy los niños con aplicaciones como Netflix, eligen qué ver y en qué momento, sin aprender a esperar, lo cual, de grandes, se traduce a una esfera sexual de intimidad, afectiva, donde se confunden los afectos con el placer de la inmediatez.

¿Por qué es más fácil ghostear en Tinder?

Dijo que es en este punto donde fallan estas aplicaciones, hasta donde se compromete, hasta ponerse en riesgo, hasta que le descubran, no hay una línea que limita el compromiso, porque cuando la gente está hablando mediante el teléfono, de repente no siente ese compromiso, porque se está vinculando con una máquina.

“Yo no le estoy viendo los ojos a la persona, no estoy pudiendo crear un lazo de intimidad, a menos que tenga un poder de madurez y abstracción, que yo sepa que detrás de esa máquina hay una persona que siente, que vive, que se ilusiona, entonces a veces es más fácil ghostear por este tipo de aplicaciones, porque yo no encuentro que haya una persona”, agregó.

Habló de que varios pacientes le consultan sobre abrir o no Tinder, ya que hay experiencias que hicieron pareja, se casaron, que tuvieron relaciones sexoafectivas de touch and go y otras que tuvieron malas experiencias.

Cómo evitar el ghosteo en Tinder

La licenciada Escobar dio algunos tips para evitar sufrir el ghosteo en Tinder. En ese sentido, destacó que en primer lugar se debe tener en cuenta la responsabilidad afectiva de ambas partes.

“Lo primero sería entablar una conversación de ida y vuelta, donde lo primero sería encarar sobre que uno está haciendo en Tinder, qué busca, tratar de bajar a tierra, no como un negocio, porque se pierde el coqueteo y la seducción, que es lo lindo cuando dos personas se encuentran, pero en ese momento tratar de ser honestos, primero uno con uno mismo sobre lo que busca, y dos, qué está buscando la otra persona”, afirmó.

Tips para superar frustración del ghosteo en Tinder

La sexóloga explicó que lo primero que uno debe saber es que quien ghostea es el responsable.

“Si alguien me está haciendo ghosting una vez y otra vez, tengo que entender que no es una conducta mía lo que lo provocó. Tengo que saber qué hice bien, y ahí generar mi autoconocimiento, reconocimiento, autoestima, decir “esta soy yo, y no hice nada para que esta persona desaparezca”. Es lo mismo que pases por la calle y le saludes a una persona con una sonrisa y esa persona te ignore, ¿que vas a pensar?, yo fui educada, saludé y sonreí, en todo caso quien el otro es el maleducado”, alegó.

Dijo que esa misma fórmula se debe aplicar a las aplicaciones, hacer una autovaloración para tener una autogestión, y que si ya tienen un nivel de confianza, preguntar si uno dijo algo que haya molestado o incomodado al otro, y si no vuelve a responder, cae bajo la categoría de ghosting, pero realmente se trata de la otra persona y no de quien pregunta.

Niveles en Tinder y red flags

Según la licenciada Escobar, cuando uno llega a un lugar de confianza, se pasa muchas veces de una aplicación a otra, como por ejemplo, de Tinder a Instagram.

“Hay como pasos, donde el último nivel es el WhatsApp, pero tratar de tener una cercanía de decir “este ser humano existe”, o si no es como que estamos con alguien ficticio”, agregó.

Dijo que se debe saber hasta donde uno va a dar, en cuanto a mostrarse, visibilizarse, buscando llegar a un lugar de confianza, y ahí pasar a abrirse a otra persona. Cuando uno se esconde, no quiere mostrar la cara, la otra persona se cierra.

“Hay ciertas red flags para saber hasta dónde yo me abro y desde dónde tengo la confianza para poder continuar, o si no, es algo a lo que uno se está exponiendo de manera irresponsable ya con uno mismo”, finalizó.

Tinder: perfiles de personas con parejas

La sexóloga fue consulta sobre por qué la gente con pareja, hasta inclusive casada, se crea perfiles en Tinder y los usa frecuentemente. Dijo que al menos dos tercios de la población está comprometida, casada o en pareja en el universo de Tinder.

“Puede ser para levantar la autoestima. Las personas que están en pareja o casadas, juegan idas y vueltas, que puede ser algo sumamente erótico, con buen dosaje de dopamina, pero al momento de concretar, ahí se retiran. Todo el juego queda en la virtualidad y eso, a veces, es un componente sumamente erótico como para desencadenar otro tipo de situaciones que activan el placer, incluso con la pareja”, aseveró.

Agregó que a las personas más grandes, que salen menos, les es más fácil conocer a alguien por una aplicación donde no se expone, no tiene que vestirse, que salir, ni siquiera decir su nombre, entonces es más fácil confrontar, a pesar de la exposición a situaciones mucho más riesgosas.

Tres pilares para consumar una relación de amor

La psicóloga y sexóloga dijo que existen tres elementos para consumar una relación de amor, los cuales son:

La intimidad : comunicación, la conexión, el compañerismo.

La pasión : componentes eróticos, sensuales y sexuales (los cuales no hacen falta que sean físicos, sino que dentro de un juego verbal, se puede desatar el erotismo).

Compromiso: el asumir responsabilidades con la otra persona sobre el cuidado emocional y de la pareja.

“Es importante tenerle a una persona frente a mis ojos, es importante conectarse, porque se conecta nuestro cerebro emocional. Si yo estoy frente a una computadora, es más difícil que a mí se me active la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, que está pensando, que está sintiendo, como está respondiendo a lo que yo le digo”, refirió.

Dijo en ese sentido, que el internet afecta a nivel cerebral las vías neuronales que se activan en el tipo de comunicación que se establecen entre las personas.

“Entonces, acá se dan un sinfín de situaciones a nivel cognitivo, neurofisiológico, social, emocional, afectivo, sexual, entonces hay un entramado que es mucho más complejo que simplemente podemos reducir a un intercambio virtual de dos o más personas”, aseguró.