Felipe González: polémica postura sobre órdenes judiciales para pacientes “sin chance de recuperación”

El futuro ministro de Salud, Felipe González, señaló esta mañana que se reunirán con los ministros de la Corte Suprema de Justicia para analizar la actual situación del Ministerio con respecto a las órdenes judiciales que presentan muchos pacientes para lograr su internación y deslizó una polémica posición al respecto.

Consultado sobre si su postura es la de dejar desprotegidos a pacientes terminales, señaló que “muchas veces, muchos de estos pedidos son solicitados por médicos en una situación de desesperación del paciente, pero ante la evaluación del cuadro clínico vemos que los mismos ya no tienen chance de recuperación”.

González agregó: “El médico tiene que ser lo más honesto posible con su paciente, haciéndole saber que hay situaciones en las que la medicina no puede retroceder. Muchos de estos pacientes no recuperan, lastimosamente fallecen, y los costos que se invierten en este sentido son muy altos”.

El futuro ministro, aclaró, sin embargo que esto no significará abandonar a ningún paciente. “Cada uno va a ser atendido con, en justa medida, no van a ser abandonados por el sistema, sino tenemos que comenzar a madurar como sociedad y empezar a decir las cosas como son, no crear falsas expectativas”, dijo.

Felipe González: en contra del “encarnizamiento terapéutico”

“Yo tengo a muchos familiares que vienen y traen a sus pacientes y creen que si el sistema les soporta y el encarnizamiento terapéutico a los que les someten, porque nos exigen que hagamos hasta lo último por un paciente que lastimosamente ya no tiene chance, tenemos que empezar a entender y madurar como sociedad de que hay situaciones de las cuales uno ya no tiene retorno”, dijo González.

Y agregó: “El malgasto viene cuando extendemos más allá de la dignidad humana y en ese sentido sí vamos a acompañar a los familiares y al propio paciente y no van a ser abandonados, pero sí como sociedad tenemos que empezar a madurar y hablar sobre estas cosas porque son importantes.

“Lo que estamos hablando son de aquellos casos terminales que ya no tienen en el arte médico una recuperación y en donde tenemos que ser honestos y no crearles falsas expectativas porque muchas de las veces creamos esas falsas expectativas”, señaló el futuro ministro.

“Me consta a mí que médicos piden determinada medicación de muy alto costo que es después llevada de la mano por la propia farmacéutica para llegar a las instancias de la defensoría del pueblo, a las instancias de los jueces de garantía y se piden favorablemente a situaciones que ya no tienen recuperación”, denunció.

Situación de niños en estado terminal en camas de UTI

El futuro ministro, puso como ejemplo la actual situación de niños en estado terminal, que se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

“Nosotros tenemos casi un 60% de nuestras camas de terapia intensiva con niños en una situación crónica, y que son la mayoría neurológicos, no van a tener recuperación”, señaló.

“Vamos a tener que contar la realidad y ser más humanos de no abandonarlos lógicamente en esas condiciones pero pasarles a una sala donde los cuidados sean paliativos porque no van a recuperarse absolutamente, pero si darle la oportunidad a esa cartera que queda fuera de las unidades de cuidados intensivos, y que si tienen posibilidades de recuperación total”, señaló al concluyó.

