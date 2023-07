Países del Mercosur exigirán oficinas y representantes a plataformas de movilidad

Juan Marcelo Estigarribia, ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) habló en ABC TV sobre la situación de las plataformas de movilidad alternativa. Señaló que preocupa la falta de representantes de dichas empresas en los países para que atiendan los reclamos de sus usuarios.

Lea más: Video: Un conductor de Bolt fue asesinado en Villa Elisa

“Vemos que los conductores de las plataformas son los intermediarios ante cualquier reclamo o queja del servicio y a la plataforma en sí. Hoy no tenemos respuesta de ningún representante, ni de ningún domicilio de estas empresas en el Paraguay”, sostuvo Estigarribia.

En ese sentido, manifestó que es imposible realizar un sumario a las empresas puesto que no tienen asentamiento en el país. Aclaró que se tienen dos resoluciones de una de las plataformas, que no pueden ser efectivas porque esta empresa no tiene domicilio en Paraguay ni representantes.

Uber, con sumarios de Sedeco

“La empresa que tiene sanción es Uber. Hubo dos sumarios en la Sedeco; los dos están finalizados y hasta ahora no se puede hacer efectivo”, subrayó el titular de la Sedeco.

Lea más: Apagón virtual: conductores exigen mesa de diálogo con plataformas

Ante esa situación, informó que desde el Comité Técnico N° 7 del Mercosur se presentó esta queja. Es decir, se trabajará en una resolución a nivel Mercosur para que los proveedores de plataformas tengan domicilio en cada Estado donde prestan servicios, además de un representante, a fin de que se puedan hacer cargo de los reclamos.

De esta manera la Sedeco y las autoridades de Defensa del Consumidor puedan hacer cumplir las resoluciones que salen cuando se tienen reclamos.

Existen quejas no formalizadas

Aclaró que solamente la plataforma Uber es la que tiene sanciones, mientras que las demás plataformas de movilidad no tienen reclamos formalizados. “Si bien tenemos quejas de tratos o prestación de servicios, recomendamos a los clientes que soliciten las facturas de los conductores para hacer un sumario a los responsables. Estas personas sí tienen un RUC y domicilio en Paraguay”, aseveró.

Lea más: Asesinan a puñaladas a conductor de Uber y Bolt en CDE

Sentenció que hoy existen problemas no solamente en los usuarios sino en los prestadores de servicio. “Pedís un conductor y viene otro, o aparece otro vehículo”, detalló el titular de Sedeco.

Señaló que las apps de estas plataformas también abusan porque se reservan datos de las personas y no están abiertos para los que utilizan esos servicios. “Eso queremos destrabar. Solicitando esos datos dentro del Mercosur. Vamos a pedir a quien sea que no se permita usar esa app con el Paraguay porque no cumplen con requisitos legales en Mercosur”, aseveró.