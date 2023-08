Desde Mato Grosso, Brasil reclama reunión extraordinaria del comité de hidrovía

La Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Navegación Interior (ABANI) expresó su extrema preocupación respecto a que el Gobierno argentino no respeta el Acuerdo Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná al crear impuestos unilateralmente. Añade que es muy grave la decisión de retener un buque de la empresa paraguaya, filial de una compañía brasileña, Hidrovias do Brasil, que transportaba carga de origen vegetal brasileño (granos) desde el municipio de Porto Murtinho, en el estado de Mato Grosso do Sul.

La ABANI pide a las autoridades de su Gobierno actuar para que la Argentina cese inmediatamente el cobro de tasas infundadas y que se convoque a una reunión extraordinaria del Comité del Acuerdo de Hidrovía Paraguay Paraná.

Menciona que la decisión de Argentina perjudica los intereses de las empresas brasileñas establecidas u operativas a lo largo del río Paraguay. Indica que en los últimos años han tenido altas inversiones brasileñas en la construcción de terminales y adquisición de activos para la navegación.

“Sólo el grupo FV Cereais invirtió en la construcción de una terminal en Porto Murtinho más de R$ 300.000.000 (US$ 60 millones) y recientemente tuvimos otras dos terminales que obtuvieron la concesión de la autorización en la región de Corumbá-Mato Grosso do Sul y otros dos están en proceso de licencia”, menciona.

Lea más: Conflicto por peaje en hidrovía “se encamina” hacia tribunales internacionales

Destaca la radicación de grandes inversiones por parte de empresas productoras de mineral de hierro en el área portuaria y los activos para la navegación, transbordadores, empujadores, entre otros.

A su vez, señala que los puertos, navieras, agentes fluviales, servicio de remolcadores, armadores de todos los países que componen la hidrovía y que operan en el tramo brasileño y toda una cadena de suministro, que por ahora se viene desarrollando fuertemente en la región del río Paraguay, generan empleos e ingresos y estimulan el sector exportador e importador y se ve perjudicado por la falta de respeto al acuerdo de libre navegación por para del Gobierno argentino.

Lamenta que, además de elevar el costo del transporte, causando inseguridad institucional, ya está generando pérdidas a las empresas y al Estado brasileño. Alega que el reclamo será presentado a los ministerios del Poder Ejecutivo brasileño y al Gobierno Mato Grosso do Sul y otros entes del sector.