Miembros de la Orden de Abogados de Paraguarí desautorizan apoyo a Hernán Rivas para integrar el JEM

Esta tarde, el presidente de la Orden de Abogados del Noveno Departamento de Paraguarí, Vicente Osorio, junto con el secretario de dicho gremio, abogado Darío Serna, emitió un manifiesto expresando el apoyo Hernán Rivas frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Lea más: Titular del JEM construye mansión en un exclusivo barrio de Lambaré

Dicho documento incomodó a los 12 miembros de la Comisión Directiva de la institución, que en otro comunicado aseguran que “el apoyo al senador Rivas, no fue definido ni votado por tanto no tiene legitimidad, ni legalidad y no representa el parecer de la mayoría de los miembros, que debió definirse en votación en una reunión presencial”.

El vicepresidente del gremio de abogados del departamento de Paraguarí Elias Ayala, explicó a ABC que, en la fecha, mantuvieron una reunión virtual con el presidente Osorio. En la ocasión, se le pidió al titular del gremio ir con calma en relación al pronunciamiento a favor de Rivas.

Lea más: Presidente del JEM ocultó flota de vehículos cuando “maquilló” DD.JJ.

En el documento señalan también que el problema del senador Rivas no es de bilingüismo, sino es un tema de conocimiento. “El juzgará a jueces, va ser juez de jueces y no es ético estar en un cargo sin la idoneidad o el conocimiento”, refirió.

Explican que, durante la reunión virtual que mantuvieron, se solicitó al titular del gremio un encuentro presencial en forma urgente para tratar este tema y la liberación de los votos en relación al compromiso de los miembros con los diferentes candidatos al Consejo de la Magistratura. Además, se trató también con la actividad gremial posterior al 28 de octubre de este año, fecha en que se definirá las pujas electorales.

Lea más: Abogados de Paraguarí dan respaldo a Hernán Rivas pese a críticas en su contra

En el documento se expresa que existen otros temas pendientes a resolver, como la mesa de trabajo con el Ministro y Superintendente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Víctor Ríos, que no tuvo seguimiento ni fue evaluada.

No prosperó ninguno de los puntos tratados y menos el apoyo al senador Rivas para el JEM, según explicó. Los abogados aguardaron seguir debatiendo los temas mencionados, algunos manifestaron a favor de Rivas y el resto esperó la convocatoria de reunión presencial o virtual.

Lea más: Titular del JEM se atornilla al cargo mientras sumas las inconsistencias

“Nos encontramos que emitió el comunicado a favor de Rivas y pone en quiebre institucional a la Orden de abogados del Noveno Departamento”, reza el comunicado.

El documento fue firmado por los abogados, Elías Ayala, vice presidente de la Orden de Abogados, Derlis Alemán, Alicia Ríos, Nancy Allegretti, César Yahari, Juan Martínez, Mirta Da Silva, Cynthia García, Héctor López, Sara Lezcano, José Rojas y Javier Alcaráz.