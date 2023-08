Concurso de Itaipú: saltan más altos cargos que “enchufaron” a sus parientes a la binacional

Las denuncias de parientes enchufados a la Itaipú en su último concurso no paran. Participantes del polémico llamado califican a este como un proceso de blanqueo para parientes y recomendados, mientras que aquellos que no tienen “padrino”, no tienen ninguna posibilidad.