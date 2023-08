Crisis económica inquieta al sector comercial en Ayolas

El presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, César Rodi Cantero, manifestó que el rubro comercial de Ayolas atraviesa una dificultosa situación financiera por la escasa circulación de dinero en la comunidad.

Esto se debe, por un lado, a que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no paga a los prestadores de servicios, a funcionarios tercerizados, tampoco a las casas comerciales por compra de mercaderías y víveres para distribución en sectores vulnerables.

A esta situación se le suma la falta de pescado en la zona de Ayolas, esto repercute mucho porque la pesca comercial mueve más del 80% de la economía local. Al no haber pescado en el río Paraná los turistas que practican la pesca deportiva no vienen a gastar su plata en la ciudad, los pescadores comerciales no cuentan con recursos económicos para solventar sus necesidades básicas.

Otra causa es el despido de trabajadores paraguayos del Consorcio Aña Cua WRT (Webuild – Rovella Carranza – Tecnoedil S.A Constructora), firma encargada de la construcción de la Central del Brazo Aña Cua. “Estamos muy mal, cada vez peor, y si la situación no cambia, muchas familias podrían perder sus trabajos porque los propietarios de casas comerciales no podrán seguir pagando salarios de sus empleados”, expresó.

Por otro lado, señaló que para ayudar a reactivar la economía local y regional es necesario la habilitación del paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó (Corrientes Argentina) por sobre la represa Yacyretá.

“Necesitamos de la reapertura total del paso fronterizo porque Ayolas es una ciudad de frontera, con la reapertura total vamos a tener mayor movimiento comercial y eso generará más circulación de dinero en la zona”, señaló.