Embajadora de Japón: en respuesta al odio, una oleada de mensajes de disculpas

Expresiones racistas, insultos y hasta amenazas fueron pronunciadaos contra la embajadora del Japón, Yoshie Nakatani, luego de que expresara su preocupación por la posible derogación del convenio con la Unión Europea.

Recibió todo tipo de comentarios xenófobos a través de Twitter. Sin embargo, luego de unas horas, la comunidad paraguaya se movilizó para pedir disculpas y expresar su solidaridad. Su cantidad de seguidores se multiplicó, al igual que las interacciones que empezó a recibir.

“Le pido mil disculpas, y no serán suficientes, por los insultos y las palabras de mis compatriotas ignorantes y burros, al tratarla de esta manera inmisericorde. Entienda por favor que como todos, son víctimas de este intento de sistema educativo que tenemos en el Paraguay”, expresó por ejemplo Marcelo Domínguez.

La usuaria María Teresa Báez coincidió con él y, a la par de pedir perdón, lamentó que el país esté sometido al gobierno del Partido Colorado desde hace más de 75 años. “Actualmente el crimen organizado nos tiene avasallados. Su nación Japón es ejemplo mundial de resiliencia, humildad y trabajo. Mis respetos para usted y su noble nación”, agregó.

“Resultado de la falta de educación”, le dicen a la embajadora de Japón

“Mil disculpas en nombre de muchos Paraguayos que no estamos de acuerdo con el tipo de respuestas ofensivas e inapropiadas que estás recibiendo, Sra., Nakatani. Entienda usted, que quienes la atacan, son el resultado de la falta de educación, y que condena a nuestro país”, mencionó a su vez Gaby Russo.

Si bien los fanáticos radicalizados seguían insultando, las respuestas y disputas no acallaron las voces de los ciudadanos que, con humildad y respeto, pedían perdón a la embajadora por los comentarios cargados de odio.

“Embajadora, gracias por la preocupación. La compartimos quienes buscamos un Paraguay con democracia, seguridad, justicia, igualdad y no discriminación. Y lamento el clima político que habilita discursos de odio, ofensivos y violentos, que no no se merecen el Japón ni el Paraguay”, mencionó Moli Molinas.

Lejos de posicionarse al respecto o reaccionar sobre las fuertes amenazas, que incluso hablaban de bombas, la embajadora japonesa capitalizó su nueva oleada de popularidad en Twitter publicitando una exposición de Ikebana en el Centro Paraguayo-Japonés, “para apreciar la cultura japonesa tradicional más conocida y pasar un momento de paz, tranquilidad y reflexión”.