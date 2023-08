¿Lucero Cristal podrá operarse el 22 de agosto?

Lucero Cristal (11), diagnosticada con pectus excavatum, urge que el Ministerio de Salud cumpla con una orden judicial que le obliga a proveer las barras de nuss que requiere la niña.

Ella debe operarse el 22 de agosto en el IPS, pero el ente no cuenta con el instrumental quirúrgico, que ronda los US$ 8.000. “Yo no entiendo sus leyes pero quiero que cumplan con los niños”, dice Lucero en una emotiva carta enviada a Mario Abdo Benítez.

Lea más: Por orden judicial internan en sanatorio privado a bebé con problema respiratorio

Sever Del Puerto, padre de Lucero Cristal, desde hace un año lucha para que su hija de 11 años pueda tener una mejor calidad de vida.

La menor de edad fue diagnosticada con pectus excavatum y le urge someterse a una intervención quirúrgica para que le sean colocados dos soportes torácicos o barras de nuss.

Lucero Cristal necesita un aparato costoso

El aparato médico cuesta US$ 8.000 (US$ 4.000 por unidad), debe ser proveído por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) según orden del Poder Judicial.

Sin embargo, pese al amparo promovido por la Defensoría del Pueblo, el costoso insumo no fue suministrado por la cartera sanitaria.

Como asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), los padres de Lucero exigieron la atención de su hija, pero el seguro social no se hizo cargo del implemento médico que requiere la niña alegando que las barras de nuss no son parte del vademécum de la previsional.

El pectus excavatum es una afección donde las costillas y el esternón crecen anormalmente hacia adentro, generando una deformación en el pecho.

Lucero Cristal recibió la respuesta del Ministerio de Salud

“En la fecha, se hará efectivo el amparo en favor de la paciente Lucero, para prosecución de su tratamiento. Desde el Ministerio de Salud, hemos realizado todas las gestiones para el cumplimiento de dicho mandato”, comunicó la cartera.

Server Del Puerto agradeció en sus redes

“Primero, doy gracias a Dios, ganador infalible de esta batalla y es para su gloria y honra. Dios les bendiga a todas las bellas personas que de alguna manera estuvieron de nuestro lado, y gracias también a los que nos contradecían (restando), porque gracias a las trabas de ustedes, tuve el privilegio y el honor de luchar por el bienestar de mi preciosa y muy amada hija Lucerito Cristal”, refirió.

El padre de Lucero señaló que “no fue fácil, pero fue ligera la carga porque estuvimos de rodillas durante un año, y todavía no empezamos porque con más razón y convicción y fuerza vamos a guardar la fe en Dios”.

Aseguró, “y si se tiene que pelar nuestras rodillas de tanto estar arrastrados, en enhorabuena porque la gloria es de Cristo, nuestro eterno Salvador y Señor”.

Dirigió sus palabras al mandatario. “Gracias Señor Presidente (saliente) Mario Abdo Benítez, Señor Ministro de Salud (saliente) Doctor Julio Borba, y a sus directores generales y colaboradores cercanos, se hizo justicia con Lucerito Cristal”, dijo.

Luego también a agradeció a los periodistas.

Recalcó, gracias a todos. “A la familia de mi esposa Alicia, (Ortiz González), sin ustedes, yo no podría seguir.Y gracias a esas bellas personas que no las conocemos, y aún sin conocernos, ustedes derramaron sus perfumes de amor por nosotros con olor fragante y fueron y son bálsamos en nuestro desierto”.

“Dios les bendiga, la lucha continua”, finalizó.