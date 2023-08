La emotiva carta de una niña que urge insumos que Salud Pública debería proveerle por orden judicial

Sever Del Puerto, padre de Lucero Cristal, viene luchando hace un año para que su hija de 11 años pueda tener una mejor calidad de vida. La menor de edad fue diagnosticada con pectus excavatum y le urge someterse a una intervención quirúrgica para que le sean colocados dos soportes torácicos o barras de nuss.

El aparato médico, que cuesta unos US$ 8.000 (US$ 4.000 por unidad), debe ser proveído por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) según orden del Poder Judicial. No obstante, pese al amparo promovido por la Defensoría del Pueblo, el costoso insumo no es suministrado por la cartera sanitaria.

“En agosto de 2022 mi hija tuvo una cirugía inguinal derecha, fue entonces que en el quirófano del IPS sufrió una crisis, por unas alergias, lo que puso en riesgo su vida. Posteriormente, superado el riesgo, se realizó una junta médica que determinó que el diagnostico de Lucero era poco conocido y no siempre tratado en Paraguay. Además, se alegó que la operación es muy costosa y dolorosa, y que los insumos no existen en nuestro país”, contó el papá.

Como asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), los padres de Lucero exigieron la atención de su hija, pero el seguro social no se hizo cargo del implemento médico que requiere la niña alegando que las barras de nuss no son parte del vademécum de la previsional.

Ante la falta de respuesta, se recurrió a un amparo judicial. Pero pese a la urgencia, hasta la fecha la cartera sanitaria no provee del implemento quirúrgico. La cirugía, que tiene un costo de unos US$ 35.000, está programada para el 22 de agosto y será realizada en el IPS.

El pectus excavatum es una afección donde las costillas y el esternón crecen anormalmente hacia adentro, generando una deformación en el pecho.

Salud Pública plantea un subsidio por reprogramación

Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica de Salud Pública, explicó a ABC que en cumplimiento de la sentencia judicial se realizó una licitación no regulada por la Ley de Contrataciones Públicas, pero que no se recibió ninguna oferta.

“Ante dicha situación y tras conversaciones mantenidas con el padre, éste informó que el médico que va a realizar el procedimiento quirúrgico podría conseguir el dispositivo, motivo por el cual se solicitó una reprogramación presupuestaria para su pago a través de un subsidio, teniendo en cuenta que el médico no está registrado como proveedor del Estado”, dijo Irala.

El padre de Lucero indicó que de ser utilizado el citado sistema, las barras de nuss requeridas para la operación ya no llegarán a tiempo.

“Tal vez no se llegue para esa fecha, pero se puede pagar al médico posteriormente. No en concepto de honorarios, porque se va a realizar en el IPS; el pago sería solamente por el dispositivo”, respondió Irala.

Lucero envió emotiva carta a Mario Abdo Benítez

Lucero Cristal, que cumple 12 años en noviembre, remitió una emotiva carta al presidente de la República saliente, Mario Abdo Benítez. La niña solicita la asistencia del Estado.

“Yo no entiendo sus leyes pero quiero que cumplan con los niños. Por favor, señor presidente, ordene a sus ministros que cumplan la orden del juez”, resalta en una parte de la carta escrita de puño y letra de la menor.

Además, la niña menciona en su escrito. “en la escuela me enseñaron mis profesores que un presidente y sus ministros juraron ante Dios y la Patria cumplir con la Ley”.