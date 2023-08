Villalba asegura que “Nenecho” decidió destituirlo por “presiones de afuera”

Tras su destitución o renuncia -porque sucedieron en simultáneo- Juan Vilallba esta mañana relató cómo se dio su salida de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción.

Relató que la mañana del viernes, cuando se disponía a hacer los primeros recorridos de la jornada, lo llamó el jefe de Gabinete, Nelson Mora, para citarle en la Municipalidad de Asunción y contarle que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez iba a anunciar vía Twitter su destitución.

Cuando le consultó el motivo, supuestamente Mora le indicó que el jefe comunal “tiene presiones de afuera, que le están presionando mucho y va a descomprimir un poco este tema”. Ante dicha situación, señaló que decidió llamar directamente a Nenecho para “que le diga en la cara”.

“Yo le dije ahí: ¿qué lo que está pasando? Y me dice: ‘No, Juan, vamos a descomprimir un poco el problema, porque mucha gente está presionando de afuera y vamos a hablar más adelante’”, detalló para ABC Cardinal. Según el relato de Villalba, a continuación le adelantó que no se preocupara y que él mismo iba a renunciar, pero mientras hablaban el funcionario encargado de las redes sociales ya publicó el anuncio en el perfil del intendente.

El exdirector de la PMT relató que le consultó al jefe comunal cuál fue el operativo que molestó, pero no recibió ninguna contestación. “No me supo responder, se quedó callado como una piedra”, agregó.

Muchas hipótesis sobre la salida de Juan Villalba

Villalba manifestó que hasta el momento no ha tenido una confirmación sobre cuál fue el motivo de su destitución, pero hay varias hipótesis.

“Algunos dicen que fue por el procedimiento a vehículos diplomáticos que estaban sobre Palma, otros dicen que fue por el caso Facundo Bruera, porque coincidió que un día antes se fue a la cancha y estuvo con ellos. Otros dicen que fue por el operativo donde levantamos vehículos que estaban estacionados sobre el paseo central y las veredas en el partido de Olimpia-Flamengo, que él no quería que se proceda ese día, quería que se libere”, citó como algunas de las posibilidades.

Villalba no descarta candidatarse a intendente

“Yo le he puesto cerrojo a lo que antes era normal en la municipalidad, que se libere, que cualquier concejal o director llame, que cualquier persona con cierta amistad con el intendente llame y se libren los vehículos. Ese era el reflejo de la bajísima recaudación y el número de intervenciones que se hacía en PMT antes”, reflexionó.

Por otra parte, no descartó la posibilidad de candidatarse a intendente de Asunción en el futuro. “Estamos en política. El que te diga que no pretenda nada es un mentiroso. Si la oportunidad se da y si la coyuntura se da, podemos meterle”, confirmó Villalba.