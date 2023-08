Silvana Abdo se despidió de la Oficina de la Primera Dama

Silvana López Moreira de Abdo se despidió como primera dama de la Nación, tras los cinco años de gobierno de su esposo, Mario Abdo Benítez.

La primera dama asumió el cargo otorgado a las esposas de los mandatarios y desde 2018 estuvo al frente de la institución avocada a obras sociales dirigidas, en su mayoría, a niños, niñas y adolescentes y a las mujeres.

Sus despedida en las redes sociales, al igual que gran parte de la información que provino de la Oficina que estuvo a su cargo en estos años, fue mediante un vídeo que se hizo viral.

“Siempre me preguntan si me siento triste porque se culmina una etapa de mucho trabajo y realmente tengo que decirles que no. Me siento feliz porque dimos todo lo mejor de nosotros”, comentó.

El vídeo es un montaje de imágenes y grabaciones de eventos en los que participó, acompañado de la canción “Halo” de Beyoncé.

“Sabemos que dejamos mujeres capaces y valientes. Y estoy muy feliz por lo que hemos logrado”, aseveró en el vídeo.

Silvana Abdo y la tragedia de su hermana en Miami

El 24 de junio de 2021 la primera dama Silvana Abdo sufrió una tragedia en su familia. Su hermana Sophía López Moreira y su Luis Pettengill además de sus tres hijos y la niñera, Leidy Luna Villalba, murieron en el derrumbe del edificio Champlain Towers South, en Miami, Estados Unidos.

Luego de varios días de búsqueda y rescate, los restos de los familiares de la primera dama fueron identificados y tanto Silvana Abdo como su esposo viajaron al sitio para acompañar las gestiones de traslado de los cuerpos a Asunción.

La despedida de la familia Pettengill López Moreira fue en Asunción mientras que la de Leidy Luna Villalba, en Guairá.