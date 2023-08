Ybycuí: faenan tres animales vacunos, detienen al capataz y dictan detención de un supuesto abigeo

El detenido fue identificado como Eliodoro Suárez(53 años), capataz del establecimiento ganadero, propiedad de Virgilio Ramón Ramírez. El hecho de hurto de animales se produjo el lunes último a las 8:00 y fue denunciada por la abogada Ana Mora de Ramírez, domiciliada en el barrio San Francisco de La Colmena.

La denunciante señaló que su capataz le informó que desaparecieron tres animales vacunos, por lo que la afectada realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría local. En prosecución al hecho denunciado, efectivos policiales de la Brigada de Lucha contra el Abigeato de Mbuyapey, se constituyeron en la compañía Isla Alta.

Los intervinientes al recorrer el establecimiento ganadero encontraron a unos 200 metros del casco de la estancia los animales faenados, habían restos de los vacunos, cabeza, víseras y patas de la vaca lechera, de una vaquilla y de un toro.

Tras ser indagado el capataz entró en contradicciones, primero manifestó que desaparecieron los animales y al final dijo que dentro del establecimiento encontró a unas ocho personas faenando los animales y entre ellos reconoció a Arnulfo González Cañiza, mayor de edad, como supuesto integrante de la gavilla de abigeo, explicó el interviniente sub oficial mayor Reinaldo Santacruz.

De acuerdo a la versión brindada por el capataz, dijo que el mismo sorprendió a las ocho personas que estaban faenando los animales, y que uno de ellos, González Cañiza, le amenazó de muerte con una escopeta, por lo que solo avisó a sus patrones la desaparición de tres vacunos.

Ante la declaración brindada por el capataz, el representante del fiscal García de Zúñiga, ordenó su detención y la del supuesto cuatrero González Cañiza, éste último aún no fue detenido. Una vez que sea localizado, el presunto abigeo, debe guardar también reclusión en la comisaría local y puesto a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento investigación del hecho estuvo a cargo de la Brigada Antiabigeato de Mbuyapey encabezado por el sub oficial mayor Reinaldo Santacruz, el sub oficial inspector Oscar Berza y el sub oficial inspectos Hernán Paredes.