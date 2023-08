Proponen en el Congreso de Argentina que cada provincia resuelva el problema de la Hidrovía

El diputado nacional de la República Argentina, abogado Manuel Ignacio Aguirre, del Partido Unión Cívica Radical (UCR), llegó hasta Pilar para participar del traspaso de mando del nuevo gobernador de Ñeembucú Víctor Hugo Fornerón (ANR- Partido Colorado). El legislador argentino declaró a ABC Color que presentó un proyecto de ley en el cual cada provincia se haga responsable del caso de la hidrovía.

Lea más: Peaje en hidrovía: intento argentino de justificarlo es incoherente

Aguirre dijo que es un gran militante de la democracia y la república. “Yo soy un gran militante de la democracia y la república; la democracia nos permite reemplazar por contraposición a nuestros representantes que no operan, ni trabajan”, comenzó diciendo el legislador.

El legislador resaltó que representa a su provincia de Corrientes como diputado nacional, lo que le permite defender sus raíces guaraníes. “Yo soy diputado nacional por la provincia de Corrientes, en el cual defiendo como tal y fundamentalmente nuestras raíces guaraní”, señaló.

El diputado explicó que presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina sobre la Hidrovía Paraná y Paraguay. “Yo presenté un proyecto de resolución porque creo en la hermandad, yo no creo que porque algunos funcionarios actúan mal en Argentina o Paraguay seamos malas personas, al contrario, creo mucho en la hermandad por eso lleve el caso al Congreso de la Nación”, explicó.

“Además de eso presenté un proyecto para que en el tema de la Hidrovía, los dueños, no sean el centralismo porteño. No estoy en contra de los porteños, pero hoy están manejando los porteños, pero no conocen nuestra realidad y nosotros conocemos nuestra realidad”, apuntó.

Agregó que lo importante sería que cada provincia se encargue de resolver el problema de la Hidrovía ya que son ellos los encargados de realizar el dragado en el interior del río Paraná. “Nosotros creemos que la Hidrovía sea decidida por cada una de las provincias como es Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fé, que son los dueños verdaderos de la Hidrovía junto con Paraguay”, explicó.

En relación a la posibilidad de que se deje de cobrar el peaje, señaló ”que se saque todo lo necesario e imprescindible, porque nuestra constitución dice que los recursos naturales corresponde a cada provincia y las provincias que invierten en recursos tienen derecho a percibir. Por lo tanto, estoy convencido que deben percibir por la razonabilidad que se necesita, no como lo están haciendo ahora donde estan cobrando cualquier cosa y están haciendo cualquier cosa. Estamos trabajando en eso, creo que vamos a lograr. Cuando hay voluntad política podemos lograr esto, por que necesitamos, porque en definitiva si la riqueza queda en América no hay problema”, finalizó el parlamentario.