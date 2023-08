Peaje en hidrovía: intento argentino de justificarlo es incoherente

El ministro de Transporte de Argentina, Diego Giuliano, en declaraciones a un medio de su país dijo la semana pasada que el peaje en la hidrovía, de US$ 1,47 por tonelada de registro neto “es solo un cobro de un servicio, que es el de acondicionar la vía navegable”. Esto según el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), de Paraguay, Raúl Valdez, no es coherente con lo que vinieron diciendo durante 9 meses de negociaciones, sin poder justificar desde el punto de vista técnico, dicho gravamen.

Según la publicación del medio Rosario 3, Giliano argumenta que " las obras de mantenimiento y mejoras que, según él, justifican la percepción del peaje en la hidrovía incluyen los ajustes de balizamiento, la renovación de los equipos necesarios para las tareas y distintas mejoras como el Sistema de Monitoreo, la ampliación de la red de hidrómetros, batimetrías, trabajos sobre el puente General Belgrano, entre otras”.

Consultado al respecto, el presidente del Cafym, Raúl Valdez, opinó que dichas palabras forma parte de las diversas argumentaciones incoherentes que se fueron dando en las distintas reuniones por parte de las autoridades argentinas.

“Primero la justificación fue por dragados que se harían en el futuro; después, dijeron que el peaje era para recuperar los gastos de dragados que se hicieron en el pasado; más adelante señalaron que el peaje ya no era por dragado, sino por balizamientos y servicios de señalización”, comentó Valdez.

Agregó que eso demuestra claramente que no hay hilo conductor en la postura de Argentina y que existen ciertas inconcordancias en las cuestiones de reclamo, que no tienen justificación técnica, desde el punto de vista del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná.

Hidrovía: critican que no haya dragado siquiera

“Lo que nosotros podemos afirmar efectivamente, es que ni el dragado que supuestamente están haciendo, ni las obras de balizamiento o señalización traen ningún beneficio para la navegación para ese tramo de la hidrovía”, aseveró.

Añadió que de acuerdo con el argumento de Argentina “existe una contraprestación”, con lo cual desde Paraguay y demás países del Acuerdo de la Hidrovía no se acepta; por eso, se ha solicitado a la Argentina que justifique y mientras no lo hagan, dicho servicio no existe, según explicó el presidente del gremio de Armadores.

“El problema principal es que la Argentina no pudo justificar en nueve meses de tratativas, en el marco de las reuniones de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, por eso se dio por terminado el tratamiento técnico y por ende se elevó el órgano político que se tiene que reunir el día 30 de este mes”, informó.

En otro orden, Raúl Valdez valoró el comunicado oficial del Gobierno Federal de Brasil, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto al conflicto que existe en la hidrovía, con las interdicciones aplicadas por la Argentina a embarcaciones, que fueron consideradas contrarias a la libre navegación en la hidrovía, porque dicho país no ha podido demostrar hasta ahora, de manera efectiva, la contraprestación de servicios para el peaje en servicios en la vía navegable, según exige el acuerdo de Santa Cruz.