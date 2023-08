Un local gastronómico más abandona el microcentro de Asunción

La esquina Estrella y 15 de Agosto ya no tendrá aroma a café. La empresa internacional Coffee Bean & Tea Leaf compartió con sus seguidores un comunicado en el que confirma el cierre de su tienda en el microcentro de Asunción.

De esta manera, este local se suma a la lista de comercios que cierran sus puertas en esta zona de la ciudad. Anteriormente Mc Donald’s y TGI Fridays ya se alejaron del centro histórico de la capital, mientras que Lido Bar se alejó de la emblemática calle Palma. De esta manera, se demuestra que el microcentro capitalino agoniza frente a las narices de las autoridades.

“Como es de público conocimiento, el centro de Asunción ya no es un lugar comercial como lo fue en años anteriores. A pesar de nuestros esfuerzos durante todos estos años, no logramos alcanzar las metas propuestas”, reza el comunicado de Coffee Bean & Tea Leaf. Agradecen además a sus clientes por estas presentes y no abandonarlos.

La cadena internacional de café no deja Paraguay y aclara que seguirá abierta su tienda en el Shopping del Sol.

Emblemática esquina gastronómica, en incertidumbre

En esa conocida esquina del microcentro de Asunción, Estrella y 15 de agosto, anteriormente existía un local gastronómico que se llamaba Biggest. Dicho comercio logró atender varias personalidades históricas como Hugo Chávez, según archivo.

La quiebra de este local obligó cerrar sus puertas. Posteriormente sus empleados pretendieron rescatar el conocido local, idea que no prosperó. Es así que esa esquina quedó a la espera de que vuelva a ser explotada económicamente, hasta que llegó Coffee Bean Tea Leaf, celebrado en ese entonces por los ciudadanos.

El Debacle del microcentro de Asunción deja una incertidumbre a los demás locales que están instalados en esta zona. Asimismo, comerciantes esperan una acción para que el centro vuelva a ser revitalizado y sea una zona comercial, así como fue antes.