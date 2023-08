Manifestación en repudio a la violencia contra la mujer

Las mujeres y unos pocos hombres quienes se manifestaron en repudio a la violencia de contra la mujer, prendieron velas y con cánticos exigieron justicia para Leticia Santacruz, cuyo agresor hasta ahora sigue prófugo. De la misma forma, con el eslogan de “Una Kathia nunca más” y “Justicia para Leti”, realizaron una pequeña marcha frente a la comisaria 31 del Barrio Azucena y se sentaron en medio del Avenida Héctor Roque Duarte, que pasa frente a la mencionada dependencia policial.

La mujer quien había sido agredida brutalmente por su ex pareja, Leticia Santacruz, manifestó que lastimosamente, Marcos Miguel Ramos, cuanta con mucho dinero y que por esa razón aún no fue detenido por la policía. Indicó que, según informaciones extraoficiales, los fiscales y la policía estarían siendo manipulados con dinero y que por esa razón no se hace justicia con su caso.

Señaló que la misma anda muy preocupada y que vive con temor en ser asesinada por su ex pareja. Indicó que el feminicidio de Kathia Brítez, es un claro ejemplo de que la justicia no funciona y deja en estado vulnerable a las personas maltratadas por su pareja.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Marcos Ramos, continuo prófugo y no se ha presentado en ninguna de las audiencias convocadas por la justicia. La víctima, Leticia Santacruz, sospecha que el mismo se encuentra en la ciudad y que la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, hacen poco o nada para solucionar el problema.