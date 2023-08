Critican a exdirector de EBY Oscar Thomas por expresiones de que “paraguayos arman tretas”

Para el vocero de Bripaem, hablar de “tretas” por parte de Paraguay, tanto en el tema Yacyretá como el del peaje en la hidrovía es totalmente cuestionable, y más aún de quien proviene la apreciación.

“En una controversia tan importante como la Hidrovía, que salga este Thomas (Oscar), corrupto, a calificar al Gobierno de Paraguay de ‘armar tretas’ es totalmente desatinado. Estos son los asesores que tiene el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa”, criticó el dirigente político argentino Ramón Ortellado.

Medios argentinos se hicieron eco de una publicación en la página de Facebook de Oscar Thomas, del 26 de agosto pasado, en la que publica una carta abierta al ministro de Economía argentino, Sergio Massa, en la que hace consideraciones acerca de la deuda de hidroeléctrica de Yacyretá con el Tesoro argentino. En el escrito indica que el Gobierno de Paraguay “arma tretas” con el objetivo de “buscar réditos” y evadir la deuda millonaria. Thomas fue director de la EBY entre los años 2003 y 2015, y terminó procesado por el caso denominado “Cuadernos de la corrupción”.

En su posteo dirigido al ministro de Economía argentino, Thomas dice lamentar “…el mal trago que pasó en Asunción hace pocos días; se hubiera evitado si el embajador argentino en Paraguay lo hubiera advertido de las tretas que arman los paraguayos cuando pretenden sacar algún rédito”. La referencia guarda relación con la controversia sobre una supuesta suspensión del cobro de peaje en la hidrovía que fue atribuida al secretario de Estado del vecino país.

Posteriormente, en fecha 30 de agosto, el mismo Thomas postea en su página de Facebook un pedido de disculpas. “Respecto de lo expresado el 26/8/2023 en mi cuenta de Facebook, pido disculpas ‘a los paraguayos’ porque cometí una equivocación al decir que ‘los paraguayos hacen tretas’, cuando debía decir “ciertos funcionarios paraguayos de algo rango hacen tretas”, dice.

Política confiscatoria en la hidrovía

Respecto de las expresiones del ex alto funcionario argentino, Ortellado dijo estar “a favor de Paraguay de lo que dice el Gobierno paraguayo y sus gobernadores. Estoy a favor del trabajo, pero no de un impuesto confiscatorio. Estoy en contra de lo que dice este señor Oscar Thomas, que no olvidemos estuvo preso y fue procesado por corrupto”, enfatizó.

Ortellado cuestionó lo que calificó como una “política confiscatoria” la que pretende emplear el Gobierno argentino en el tema peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Recordó que el Bripaem fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de la intención argentina de aplicar dicho cobro.

Mediante un comunicado ya habíamos expresado la postura del organismo, que trabaja por la integración económica de los pueblos de la región, señaló.

En su momento, el directivo manifestó que el bloque tiene una posición que propugna agilizar y facilitar el intercambio económico en la región, y que la implementación de barreras, como en este caso la intención de imponer un peaje en la Hidrovía, o el hecho de la excesiva burocracia en el paso fronterizo Encarnación-Posadas, “resultan nocivos a la integración regional y afectan la competitividad de los países del área ante el mercado mundial”.

El Bripaem es una entidad conformada por gobiernos municipales y empresas privadas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Bolivia. Tiene de sus sedes operativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Curitiba (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay). El actual presidente del bloque es el brasileño Luciano Buligón, intendente municipal de la ciudad de Chapecó (Brasil).