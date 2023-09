Filántropo estadounidense es “fanático” del Paraguay: tiene tapas de ANDE y Corposana en su casa de EE.UU.

A través de su cuenta en X (exTwitter), el estadounidense Dave Peery publicó imágenes en las que muestra que tiene las tapas metálicas de medidores de la ANDE y la extinta Corposana (hoy Essap) en su vivienda ubicada en Estados Unidos.

“Frente a mi casa en EE.UU instalé una tapa de Corposana, y de ANDE - y por fin completé con los números de la casa - directo de Asunción. ¡Avy’aiterei!”, publicó.

Además, ahora logró instalar la placa de numeración de casas que se utiliza en nuestro país en su vivienda, completanto así su colección paraguaya.

“Las tapas fueron descartados en un taller metalúrgico y compré para luego restaurar”, según explicó, ya que son elementos “originales” que pertenecerían a las empresas estatales.

Filántropo estadounidense, enamorado del Paraguay

Dave Peery es un filántropo estadounidense y director de la Fundación Peery. Es conocido en el Paraguay por ser cofundador del Museo de Ciencias (MuCi), un centro interactivo que funciona en nuestro país.

El estadounidense se considera como “fanático” del Paraguay. Incluso, admitió tener una “obsesión” con nuestro país.

En su casa, además de las placas estatales y la placa de numeración, tiene cuadros alegóricos al territorio nacional y cortinas de ao po’i, según el mismo contó durante el evento de socialización del Museo de Ciencias, en mayo del 2022, donde había declarado su amor al Paraguay:

“Los que me conocen saben que soy fanático del Paraguay”, había empezado relatando en aquella ocasión.

La importancia del Paraguay en su vida

Seguidamente, comentó que no sabía de la existencia del Paraguay hasta que tuvo que llegar a nuestro país como parte de una misión religiosa. Fue en ese momento cuando se enamoró: “Era un lugar totalmente desconocido para mí, pero llegué acá y el lugar me acogió desde el primer, más su gente que me cuidó”.

En nuestro país tuvo una “transformación personal profunda” en su vida, por eso Paraguay es muy importante para él, según había mencionado. “Aquí aprendí a trabajar por lo que creo, a servir a los demás y, especialmente, los paraguayos me enseñaron como amar a los demás”, había expresado.

También señalo que durante su estadía en el Paraguay logró conocer a su actual esposa, quien -según indicó- también está enamorada de nuestro país, así como sus cinco hijos.