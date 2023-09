Luque: denuncian que tanque de agua podría caer sobre un aula

La escuela pública Adrián Jara ubicada en el Cuarto Barrio de Luque fue construida en 1980 y desde ese entonces tiene un tanque de agua de 2.000 litros, que en principio abastecía a toda la institución. En los últimos años el agua es usada solamente en los baños y para la limpieza de la escuela.

Con el tiempo, la torre de unos 10 metros de altura, sufrió fisuras por lo que el tanque perdió estabilidad y desde julio de este año el deterioro fue empeorando, explicó la directora de la institución, profesora Leydi Laura González Villamayor. Indicó que ese mes, a la vuelta de las vacaciones, se reunió con el comité de riesgo de la escuela para poner a conocimiento de los padres la situación.

Posteriormente, comunicaron el hecho al Departamento de Riesgo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyos funcionarios indicaron que la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría (ANR, cartista), es la que maneja los recursos del Fonacide para este tipo de intervenciones.

“El Departamento de Riesgo del Ministerio evaluó la situación de la torre del tanque de agua y en el informe recomiendan clausurar de forma urgente su uso ante el peligro de derrumbe. También nos dijeron que ya informaron sobre la situación a la Municipalidad, pero ahí nos dicen que, por el Fonacide, recién podrán reparar con el presupuesto de 2024, y no podemos esperar”, dijo la directora.

Lea más: MEC proyecta reparar 1.316 escuelas en 2024 con fondos de distintas fuentes

El mismo fue enviado a la Gobernación del departamento Central, luego del 15 de agosto, día en que asumió el actual gobernador, Ricardo Estigarribia (PLRA), pero hasta ahora no recibieron apoyo, dijo la directora.

El secretario general de la Municipalidad de Luque, Manuel González, dijo que se interiorizará a fondo de la situación para poder brindar una solución a la problemática.

Clausuraron el aula en riesgo

La directora explicó que la escuela Adrián Jara tiene 525 alumnos y funciona en los turnos mañana y tarde, desde el jardín hasta el noveno grado. Tiene baños sexados separados para los jóvenes y los niños.

El sanitario destinado a los niños está cerca del tanque de agua y al lado el aula del segundo grado con 46 alumnos. Ante la posibilidad de una desgracia, la dirección optó por clausurar la sala de clases y los alumnos fueron trasladados a la biblioteca, donde los estantes de libros y cajas de leche fueron puestos a un costado para que quepan las mesas y sillas.

“Nuestros alumnos no están cómodos en la biblioteca, pero no tenemos otro lugar y no podemos mandarle a los alumnos a sus casas y dar clases virtuales. Los padres trabajan y son de escasos recursos. Queremos que por lo menos nos ayuden a mandar a derrumbar el tanque, con mucho cuidado para que nadie salga perjudicado. No queremos que nos digan: el año que viene vamos a ver. Los padres lamentan que la Municipalidad priorice la unificación de veredas ante la seguridad de nuestros niños”, dijo la profesora.

También, en todo momento, por seguridad los niños van acompañados de sus profesores al sanitario.

Lea más: Ante la falta de PMT, maestros dirigen tránsito

Según Municipalidad, no son prioridad

La profesora González explicó que las instituciones públicas envían a la Municipalidad la microplanificación sobre las necesidades de cada institución. De la lista se seleccionan aquellas “necesidades más urgentes y por prioridad”. El pedido de la escuela Adrián Jara no sería prioridad porque la Comuna ya reparó baños en este lugar en años anteriores, mencionó.

“Nosotros figuramos en la lista como una escuela que ya recibió beneficios, por lo tanto, puede que no entremos en la lista porque el Fonacide no es para casos de emergencia, nos dijeron en la Municipalidad. Nos reunimos con la nueva directora de gabinete, con supervisores y concejales. Junto con los padres les planteamos la situación y aclaramos que no podemos juntar la plata para la reparación”, indicó González Villamayor.

Agregó que varios de los representantes municipales le aconsejaron pedir G. 50.000 por alumno para recaudar fondos y que ellos mismos manden a derribar la torre y manden construir una nueva estructura, además de comprar otro tanque.

“Somos una escuela humilde. Nuestros alumnos y docentes son de clase media- baja, nadie está en condiciones de dar mucho dinero. Pero, aún así, ya que no tenemos la ayuda que pedimos, entonces ponemos cantina en todas nuestras actividades organizadas en la institución y todo lo recaudado será para el derrumbe de la torre. Lo que queremos es que eso se eche y luego veremos otro tanque. No podemos poner en riesgo a nuestros alumnos”, dijo entre lágrimas la directora.

La docente agregó que el año pasado el escenario se hundió, que también comunicaron a la Municipalidad y solicitaron la ayuda correspondiente, pero tampoco corrieron con suerte.

Entonces, los padres realizaron varias actividades y colaboraciones para pagar la reparación del espacio donde los alumnos realizan sus actividades escolares y culturales.

Lea más: Por tercera vez roban una pequeña escuela en Luque

Padres pagan por el agua

Como ejemplo de autogestión de los padres de familia, la directora González valoró la responsabilidad asumida por dos de ellos. Dijo que dos padres se encargan de pagar el servicio de una aguatera, G. 50.000 por mes.

El costo de la reparación de la cañería, en casos necesarios, también cubren los padres.

Ni siquiera podaron los árboles

En enero de este año la escuela Adrián Jara también solicitó a la Municipalidad de Luque la poda de árboles cuyas ramas destruían el techo de las aulas que provocaron goteras.

Ante la falta de respuestas, el pedido fue reiterado en julio pasado, pero la Comuna tampoco apareció. Entonces, los padres realizaron una colecta y mandaron a podar. Ahora, deben hacer más autogestión para reparar las goteras.