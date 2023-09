Aumentan casos de personas que intentan registrarse como profesionales de salud con documentos falsificados

El director general de Control de Profesionales de Salud, Luis Velázquez, detalló en contacto con ABC Cardinal cómo el lunes último un gestor acudió a su dependencia con la intención de registrar a un médico, pero con documentos falsificados.

A los funcionarios les llamaron la atención los papeles, por lo que convocaron a su jefe y descubrieron que todas las firmas eran falsificadas.

Lea: Piden bloquear internet para impedir fraudes en exámenes a médicos

Lo novedoso es que este martes nuevamente llegó una gestora con documentos falsificados, con la diferencia de que esta quiso colaborar avisando de la irregularidad, pues no quería caer como víctima colateral de las intenciones de adulterar registros por parte de supuestos profesionales médicos.

Intentó visar documento falso

Esta vez, la gestora acercó solamente fotocopias, pero ayer la persona que pretendía hacer el trámite de registro presentó un documento que en teoría era auténtico e intentó visarlo.

Velázquez relató que, al percatarse junto con sus funcionarios de que el documento no contaba con las características del Ministerio de Salud Pública, llamó a la Policía, a la Fiscalía Anticorrupción y se hizo el procedimiento encabezado por la Comisaría Tercera.

Lea más: Solicitan que registro profesional médico solo sea para egresados de carreras acreditadas por ANEAES

El jefe de la oficina de Control de Profesionales de Salud detalló que el certificado que le acercaron supuestamente acreditaba que el doctor estaba registrado como médico con registro.

“El contenido del documento era falso”

“Ese numero que figuraba en su documento no existe en la base de datos. Es decir, no solo el papel o la firma estaban mal, sino el contenido mismo del documento era falso. Esa persona no es médica”, contó el funcionario.

“Concretamente, se trata de un brasileño que estaría utilizando este documento no para Paraguay, sino para llevarlo a Brasil para la reválida de títulos. Esta es una hipótesis mía”, agregó Luis Velázquez.

Lo llamativo es que en el caso de este martes también era un ciudadano brasileño.

Recordemos que en Paraguay hay cuestionadas facultades de medicina a las que asisten numerosos brasileños.

Lea: Estudiantes de medicina de la Universidad María Serrana exigen al Cones sus títulos universitarios

Brasil no está reconociendo títulos paraguayos

Brasil no está reconociendo fácilmente los títulos de médicos de Paraguay e incluso el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) les pone reparos.

Lo que se presume es que los médicos recibidos están tratando de encontrar una manera de acceder al registro, burlando las trabas.

El director explicó que actualmente los ciudadanos brasileños que vienen a estudiar sí van con un título real. “Lo que está pasando es que no están superando el examen de reválida. La persona que vino ni siquiera figura como médico acá en Paraguay, este no se recibió”, resaltó Velázquez.