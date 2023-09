Fiscalía intervino hospital de Santaní por una presunta omisión de auxilio a una parturienta

Durante el procedimiento llevado a cabo esta mañana fueron requisados algunos documentos que podrían estar relacionados con el caso ocurrido en junio de este año. La grave acusación fue presentada por Olga López Ortiz, de 21 años, quien de acuerdo a su testimonio, estuvo al borde de la muerte con su criatura, por el trato inadecuado que le dieron en el nosocomio cuando acudió en el lugar para dar a luz a su hija primeriza.

En ese contexto, la mujer comentó que tuvo que insistir en varias ocasiones para que la dejen internada en el hospital debido a que ya no se sentía bien por su estado de embarazo, pero que el personal de blanco que estaba de turno no la quería recibir, supuestamente porque todavía no iba a nacer la criatura.

Aseveró, sin embargo, que cuando los médicos se percataron de que ya estaba muy mal de salud la llevaron de urgencia a la sala de parto y comenzaron a realizar los procedimientos requeridos en ese momento, agregó que en ese ínterin comenzó a tener hemorragia y sentía fuertes dolores en el vientre.

Quedó desvanecida

Comentó demás que como el trabajo de parto ya llevaba mucho tiempo, sintió que una de las acompañantes del equipo médico “se sentó encima de la panza y comenzó a golpearla con mucha fuerza”, dijo que en ese instante ella perdió el conocimiento y ya no supo de lo que pasó posteriormente.

Le vaciaron sin consentimiento

El principal cuestionamiento de la afectada tiene que ver principalmente con la cirugía a la que le sometieron tras el nacimiento de su bebé, que según la denunciante, los médicos tratantes “le vaciaron sin su consentimiento”, dejándola sin la posibilidad de poder tener más hijos.

Acompañar la investigación

Sobre el tema, contactamos por vía telefónica con el director del nosocomio, Dr. Roberto González, quien nos comentó que la dirección del Hospital está dispuesto a acompañar el proceso de investigación con el propósito de brindar todos los documentos requeridos al fiscal de la causa, a fin de esclarecer lo ocurrido.

