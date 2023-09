Corte abre sumario a cuestionado juez de San Pedro

En su sesión de este lunes18 de setiembre, la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar un sumario administrativo al Abog. Esteban Ramón Vázquez Gallardo, juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro, por su actuación en el expediente N° 179/2023, caratulado “Tamara Pereira Delgado c/ Compañía Paraguaya de Desarrollo Urbano s/ Medida cautelar de urgencia”.

Acumuló 112 quiebras de todo el país

La última ocasión en que el juez Vázquez Gallardo fue salvado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue en junio de 2023 cuando fue blanqueado de una acusación de supuesto mal desempeño de funciones que le promovió el Banco Nacional de Fomento (BNF), por tramitar 112 juicios de quiebras (serían muchos más) de “todo el país”, de forma irregular.

Causa analizada en el JEM

El 13 de junio de 2023, el Jurado analizó entonces la causa N° 108/2022 caratulada: “Banco Nacional de Fomento c/ Abg. Esteban Vázquez Gallardo, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de la ciudad de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro s/ Acusación”.

Actuación del juez, “es por lo menos llamativa”

El ministro de la Corte Suprema y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien es responsable de la Circunscripción Judicial de San Pedro, Caaguazú, Guairá y Caazapá, había cuestionado la actuación del magistrado Vázquez Gallardo.

Ramírez Candia dijo en aquella sesión del JEM que estaba a favor de admitir la acusación de este caso que se hace conocer como “llamativo”, y aseguró que “los profesionales abogados de San Estanislao se quejan de que este magistrado (Vázquez Gallardo) ya no ejerce la función para dictar resoluciones civiles en otro ámbito, simplemente se limita a atender los pedidos de convocatoria que vienen de todo el país y esa situación sí es llamativa”, calificó.

Agregó: “Creo que conforme al dictamen de la Asesoría Jurídica, obrante en poder de cada miembro (del Jurado), hace referencia a que existen indicios de irregularidad en determinados apartados. Yo acompaño el dictamen jurídico por admitir la acusación, con el agregado que Vázquez es actualmente el juez de las convocatorias de acreedores de todo el país”.

También votaron, en minoría, por abrir el enjuiciamiento el ministro César Garay y el senador Ramón Retamozo.

La acusación del BNF contra el juez Vázquez Gallardo

1) Haber admitido las Convocatorias en los diversos juicios, sin que se reúnan los requisitos exigidos en la Ley de Quiebras.

2) Ordenar medidas de seguridad sobre bienes del deudor, como ser el cese de descuentos sobre las remuneraciones percibidas por el deudor convocatario, no habiendo presentado su respectiva Certificación del Registro de Quiebras.

3) A la vez, se le acusa con respecto a la competencia del mismo para entender en las causas de convocatorias de acreedores, en razón que los deudores convocatarios no fijan domicilio real ni legal en la circunscripción judicial donde se tramitaron los mismos (Ciudad de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro), tampoco fijan allí el domicilio de su negocio o sede social.

4) Así también, no haber revocado las resoluciones por las cuales se admitieron las convocatorias habiendo transcurrido el plazo de seis meses contados desde la admisión de la convocatoria y consecuentemente la no realización de la Junta de Acreedores.

5) El número de pedidos de convocatorias de acreedores en un lapso de tiempo mínimo, todos ellos tramitados llamativamente ante el citado Juez acusado.

6) En el expediente caratulado: “S.V.B Importaciones Exportaciones S.A. c/ Banco Nacional de Fomento s/ Amparo Constitucional”, dicho magistrado procedió a entender en los autos ut supra mencionado, no siendo competente el mismo, puesto que la firma S.V.B Importaciones Exportaciones S.A., fija como asiento de sus negocios en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, no siendo así su domicilio en San Estanislao, Circunscripción judicial de San Pedro, lugar donde se promovió el citado juicio.

Votaron por el rechazo de la acusación

Votaron por rechazar la acusación del BNF el entonces presidente del JEM exdiputado Rodrigo Blanco Amarilla, exdiputado Hernán David Rivas, la entonces senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega y el abogado Óscar Paciello.

También fue beneficiado en otra denuncia

En mayo de 2022, el magistrado asimismo fue beneficiado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuando este resolvió el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, “por no encontrarse indicios de mal desempeño de funciones en la conducta del juez Esteban Vázquez Gallardo”.

La causa analizada entonces en el JEM estaba identificada como N° 210/2021 caratulada: “Graciela Díaz c/ Abg. Esteban Vázquez, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro s/ Denuncia”.

Los expedientes judiciales cuestionados en la denuncia ante el JEM fueron “Prisciliano Ojeda Romero c/ Graciela Díaz s/ Reivindicación de Inmueble – Expediente n.° 228/2018″; “Matilde Romero y Wenceslao Ojeda s/ Sucesión – Año 2009″ y “Matilde Romero s/ Sucesión – Año 2007″.

Juró como magistrado hace 5 años

La Corte Suprema le tomó juramento al Abog. Esteban Ramón Vázquez Gallardo como juez en lo Civil y Comercial y Laboral del Segundo Turno de San Estanislao – Circunscripción Judicial de San Pedro, en octubre de 2018.