Suspenden a dos ediles de J. Augusto Saldivar por solidarizarse con víctima de violencia

Los concejales de la ciudad de J. Augusto Saldivar, Marta Ferrari (ANR) y Carlos Núñez (PLRA), fueron suspendidos por 60 días, y sin goce de dietas, por la junta municipal por solidarizarse con una víctima de violencia contra la mujer.

La arbitraria determinación fue adoptada por siete concejales, seis liberales y un colorado, el jueves último durante la sesión ordinaria. Los ediles sancionados abandonaron la asamblea, en repudio a la presencia del concejal liberal, Antonio López, a quien se atribuye la agresión a su cuñada, y que tiene un proceso abierto en la fiscalía.

Lea más: Denuncian por intento de homicidio a un edil de J. Augusto Saldivar

“De manera injusta e irresponsable nos suspendieron, porque abandonamos la sesión en repudio a la presencia del colega, Antonio López, con proceso judicial por violencia contra la mujer, y él se presentó a la sesión como si nada, y nos solidarizamos con la víctima, que es de mi género”, expresó la edil, Marta Ferrari. Manifestó que no podía estar en la sesión con un procesado por violencia contra la mujer, y que su colega debería de aclarar su situación ante la justicia, porque el proceso que se le sigue es grave.

Concejal dijo sentirse “discriminado”

El cuestionado legislador departamental, Antonio López, manifestó al pleno que se sentía discriminado y con daño psicológico, por lo que pidió la suspensión sin goce de dietas de sus colegas, y el tema fue tratado sobre tablas.

Los ediles, Alfredo Rojas (PLRA) y Christian Domínguez (PRF), también abandonaron la sesión bajo los mismos argumentos, pero no fueron suspendidos, porque el colorado cartista, Elvio Servín, se abstuvo de votar, pero sí lo hizo contra su correligionaria, Ferrari.

La agresión a mujer habría ocurrido el día de la amistad

El hecho de la supuesta agresión habría ocurrido el 30 de julio pasado, tras un festejo por el día de la amistad, en la casa de Nancy Rafaela Griffiths (32), cuñada del concejal, López. La mujer denunció que fue agredida por su cuñado y que intentó arrollarla con su camioneta, e incluso derribó el portón.

La víctima indicó que gracias a que los vecinos intervinieron se evitó una tragedia, ya que también una hija menor de edad estaba de por medio. Los lugareños también denunciaron al legislador comunal, quien horas antes estaba tomando bebidas alcohólicas en la casa de la hermana de su pareja.

Sin embargo, el cuestionado concejal negó todo, y aseguró que se trató de un accidente, y que no es capaz de matar a nadie. “Discutimos con mi cuñada, y en un momento me tiró el celular, yo estaba muy nervioso y en vez de poner en reversa la camioneta me fui de frente y choque contra el portón, pero nunca tuve la intención de atropellarla”, expresó en su momento el edil.

Presidente de junta departamental justificó suspensión

El presidente de la junta municipal, Miguel Escurra (PLRA), dijo que los ediles fueron sancionados por indisciplina y no por solidarizarse con la víctima de la supuesta agresión de parte de un concejal municipal.

“Los concejales sancionados buscan mediatizar todo, tratando de instalar que fueron suspendidos por defender a una mujer, y no es así, fueron suspendidos por inconducta, por acto de discriminación contra su colega, al afirmar que no querían sesionar con un delincuente que tenía problemas con la justicia”, expresó el titular del colegiado municipal.

Agregó que la junta no es un órgano judicial para juzgar sobre la comisión o no de un hecho punible de un concejal municipal, y no puede estar en debate, y que además ya se encuentra ante los estrados judiciales.

Fiscales de la causa de agresión a cuñada de concejal se llaman a silencio

Intentamos escuchar la versión del fiscal de la causa, Pedro Clever, pero el mismo solo se limitó a decir que fue recusado, y que la causa pasó a su colega, Blanca Aquino, pero la misma no contestó los mensajes y las llamadas.

La víctima lamentó la inacción de los agentes fiscales y teme que el caso termine en la nada, más porque su cuñado cuenta con antecedentes por su actitud violenta. Si deciden hablar del tema, estamos abiertos para escuchar.