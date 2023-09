Comunidad judía expresa repudio a tatuaje de esvástica de un funcionario del Poder Judicial

La comunicación esa raíz del tatuaje de la esvástica que exhibió un funcionario del Poder Judicial en días pasados, durante una entrevista televisiva.

Los miembros de la comunidad judía expresaron que comprenden que en Paraguay no exista una ley específica que condene este tipo de conducta. No obstante, como comunidad judía, sienten la necesidad de alzar la voz en contra de “cualquier manifestación de odio, intolerancia o simbología que cause dolor y sufrimiento a cualquier grupo de personas”, recalcaron.

Hicieron hincapié en que la esvástica es un símbolo que evoca “uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de la humanidad, en el que millones de personas fueron asesinadas, incluyendo a 6 millones de judíos que por su condición, fueron víctimas del Holocausto”.

El recuerdo como advertencia

Por tanto, sostuvieron que recuerdan estos trágicos eventos no solo como parte de su memoria colectiva, sino también como “una advertencia constante de los peligros de la intolerancia y el odio”.

A su vez, se reafirmaron en su compromiso con los valores de la tolerancia, la diversidad y la convivencia pacífica, “que han caracterizado a Paraguay a lo largo de su historia”.

En este sentido, como comunidad hicieron un llamado a todas las instituciones, privadas y públicas, incluyendo el Poder Judicial, a “promover y garantizar la igualdad de derechos y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico, religión, género o cualquier otra característica”.

Piden unión contra el odio

Valoraron la rápida respuesta del Poder Judicial al abrir un sumario para investigar este incidente, y esperan que se tomen las medidas apropiadas “para abordar esta situación de manera justa y transparente”.

Como mensaje final, enfatizaron que en estos tiempo, es fundamental que como sociedad nos unamos “en contra de cualquier forma de discriminación y odio”.

Finalmente instaron no solo al pueblo judío sino a todos los ciudadanos a promover el respeto, la empatía y la comprensión mutua, y a trabajar juntos para construir un Paraguay inclusivo y solidario.

El manifiesto está firmado por el presidente de la Comunidad Judía de Paraguay, ingeniero Jack Fleischman.