Madre afirma que su hijo fue discriminado porque ella denunció que escuela fue “convertida en seccional”

María Elena Pereira, madre de un niño de 9 años de edad con discapacidad motriz quien desde ayer se encadena frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias denunciando que su hijo fue discriminado en la institución, dijo que planea presentar una denuncia penal sobre el caso, afirmando que su hijo fue “perseguido” porque ella tiene pruebas de que “convirtieron la escuela en una seccional” del Partido Colorado.

El Ministerio de Educación intervino ayer la Escuela Básica Chaco Paraguayo de la ciudad de Asunción luego de las denuncias de Pereira y otras dos madres quienes ayer se encadenaron frente a la sede de ese ministerio, exigiendo la destitución de la encargada de despacho de la dirección de la citada institución educativa.

En conversación con ABC Color este jueves, Pereira afirmó que la encargada de despacho de la dirección de la escuela y la supervisora pedagógica, entre otros funcionarios, posaron con el presidente de la seccional colorada 3 de Lambaré, Blas Delgado, “haciendo campaña política” el año pasado dentro de la escuela en horario de clases.

La mujer dijo que denunció el hecho ante el Ministerio de Educación e incluso llegó a reunirse con el entonces ministro Nicolás Zárate, pero que la denuncia fue archivada y ella nunca fue notificada de su resultado.

“Le persiguieron y lastimaron a mi hijo”

Pereira asegura que su hijo fue perseguido y discriminado en represalia por ese reclamo y por otras denuncias sobre el supuesto robo de alimentos escolares por parte de docentes.

“Como no me podían cerrar la boca, buscaron una estrategia para que le cambie a mi hijo”, afirmó la mujer. “Le persiguieron y lastimaron a mi hijo porque les escupí en la cara que no respetan nada, ni siquiera el recinto de estudio de los niños”, añadió.

Pereira y las madres que la acompañan en su medida de fuerza frente al Ministerio de Educación piden la destitución de la encargada de despacho de la dirección de la escuela.

La viceministra de Educación Básica, María Gloria Pereira, dijo hoy a ABC Cardinal que el hijo de la denunciante lleva meses sin ir a la escuela porque la madre “teme que vuelva el maltrato”.

Ante esa situación, explicó, el niño recibe las tareas en su casa y el Ministerio de la Niñez ofreció los servicios de un educador especializado en trabajo con niños con discapacidades que lo acompañe con esas tareas en su casa.