Reacondicionan la Basílica de Caacupé con refacción exterior y plantación de árboles nativos

El rector de la basílica Pbro. José Benítez explicó que la refacción del santuario obedece a que hace cinco años no se pintaba ni se arreglaba, y teniendo en cuenta eso, están reacondicionando para tenerlo en buenas condiciones para el inicio de la festividad mariana.

Detalló que los trabajos que se están desarrollando son nada más para el exterior porque no alcanza el presupuesto para hacerlo de forma completa. En el lugar se cerrará una parte de la cúpula y se colocará un protector de redes, para que las palomas ya no ingresen porque dañan y ensucian la estructura de la iglesia, explicó.

“Si el trabajo se hiciera de forma completa, incluyendo el interior del santuario se necesitaría de G. 240 millones, pero sólo se tiene para cubrir G.100 millones”, dijo el rector.

Así también, señaló que en un momento el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), se había comprometido en ayudar con esta refacción, pero después ya no dijo nada aparentemente por cuestiones financieras. Al respecto, llamamos al intendente para consultarle porque no dió respuesta a la ayuda para la refacción de la iglesia, pero no atendió las llamadas.

De igual manera se realiza lo que se puede con el monto que la Iglesia puede cubrir. Los trabajos que se están haciendo son de pintura, refacción y redes que protegan el espacio de las palomas.

Recomposición del arbolado urbano de la Basílica

El proyecto de recomposición del arbolado urbano ya está en un 50% y estiman que a finales de setiembre ya podría culminar.

“Nosotros dependemos de los aportes de las personas y de diversas instituciones que desde el día uno nos están ayudado”, expresó el padre José Benítez.

“Cada plantón que se necesita tiene un costo de G. 2.300.000 y lo vamos colocando de a poco”, dijo el sacerdote.

Hasta el momento se han puesto 39 plantones que es lo que se pudo lograr, según las donaciones recibidas y ahora se sigue esperando más para la adquisición de los 21 plantones que faltan.

Anticipó que el 28 de setiembre por la tarde tendrán una actividad de marcación para la colocación de los árboles que faltan.

“Nos estamos preparando con entusiasmo para poner todo en orden para el 8 de diciembre. El santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé es la casa de todos los paraguayos”, enfatizó el padre José Benítez.

