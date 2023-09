ACE de una escuela de Itauguá denuncia que directora les impide realizar actividades

La denuncia en contra de la directora de la escuela San Cayetano de la ciudad de Itauguá, profesora Marlene Felicita Sosa, es porque no permite que la ACE realice actividades dentro de la institución para poder implementar mejoras del local que se está cayendo a pedazos, según explicaron los integrantes de la comisión de padres.

La queja fue realizada en más de una ocasión ante la Supervisión Administrativa, a cargo de la Lic. Karina Marecos, quien planteó una mesa de trabajo entre los miembros de la ACE y la directora en cuestión.

Sin embargo, la propuesta hecha por la supervisora Karina Marecos fue incumplida por la directora Marlene Sosa al no dejar trabajar a los miembros de la ACE y porque constantemente los hostiga, según la denuncia realizada por los padres. Además, les prohibe el ingreso a la institución y los amenaza con solicitar el apoyo de patrulleras de la Policía Nacional para sacarlos del local, según relataron.

“Recurrimos a las últimas instancias administrativa porque esto ya es insostenible. La directora no nos deja trabajar, si vamos a la escuela nos echa, pide que nos retiremos y dice que va a llamar a la patrullera si no nos retiramos. Nos tiene bajo amenaza. La gota que colmó el vaso fue que nos dijo que no teníamos que preparar unas hamburguesas por el Día de la Juventud porque hay una circular que lo prohibe, pero es mentira”, explicó la tesorera de la ACE, Cinthia González.

Los miembros de la ACE pidieron ser escuchados por las autoridades del MEC y solicitaron la intervención de la institución ante las instancias correspondientes. Mencionaron que a la institución asisten estudiantes de escasos recursos económicos y que es necesario el trabajo de la ACE para el mejoramiento del ambiente pedagógico y de las instalaciones de la escuela.

Manejo de dinero por la directora

Manifestaron que la directora Marlene Felicita Sosa, antes de que asumiera la actual comisión de la ACE se encargaba de cobrar la garantía y el alquiler de la cantina de la escuela, además del pago alas personas que trabajaban dentro de la institución. Todos los trámites citados realizaba en muchas de las ocasiones con sello del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), indicaron.

Mencionaron además que distribuía planillas a todos los docentes para que se pudieran encargar del cobro de las cuotas mensuales, que es una función de la ACE. La síndico titular, Almada Florentín, y la tesorera, Cinthia González, exhibieron documentos sobre los casos presuntamente irregulares denunciados y pidieron que el MEC aparte del cargo a la directora Sosa.

Respuesta de la Supervisora Administrativa y Departamental

La supervisora administrativa departamental, Karina Marecos, explicó que la denuncia llegó a su oficina y que tomó intervención en el caso planteando una mesa de trabajo. Explicó que reciben miles de denuncias similares y que además realizan otros tipos de trámites. Sin embargo, mencionó que se tomarán las medidas que sean necesarias.

Por otro lado, la directora departamental de MEC, Elizabeth Vera Wurster, dijo que la institución será intervenida para que el inconveniente entre los padres y la directora pueda ser resuelto.