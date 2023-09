Hospital Psiquiátrico: piden urgente inversión negando categóricamente supuestos casos de tortura

En conferencia de prensa, el doctor Aldo Castiglioni, director general del Hospital Psiquiátrico defendió ayer el trabajo realizado en el establecimiento dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), negando categóricamente cualquier tipo de tortura cometida en contra de sus usuarios. El hospital está en el ojo de la tormenta tras la denuncia realizada por un joven que denunció que durante su estadía, fue torturado y abusado sexualmente.

“Se dice que hay grupos criminales, que acá se tortura; que tienen mala atención las personas y que todo es culpa de los profesionales. Decir eso eso expresa un gran desconocimiento o un gran nivel de malisiosidad. Pese al olvido y la gran precariedad, el hospital tiene un gran equipo humano que hacen más de lo que le corresponde, porque acá no hay los recursos para brindar una mejor atención”, aseveró el médico.

El doctor Castiglioni -quien hace un año es director general del establecimiento- negó efusivamente cualquier tipo de tortura a los usuarios del Hospital Psiquiátrico, asegurando que el lugar dispone de profesionales de primer nivel y excelentes personas.

“Estamos abiertos a todo tipo de investigación y vamos a acompañar y apoyar todo tipo de denuncias. Solicitamos que se hagan denuncias formales”, sostuvo el doctor.

El médico enfatizó que: “la precariedad es evidente. Acá no hay la comodidad ni la cantidad de recursos humanos que realmente se merecen los usuarios, pero realmente se da respuesta y eso no es tortura. No es lo que se está diciendo y realmente me opongo y desmiento completamente que acá se torture gente, de que acá hay un grupo de gente que haga eso. Todos nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos”.

Según los datos brindados por el doctor Castiglioni, en el Hospital Psiquiátrico se atienden a más de 40 mil consultas por año y actualmente, hay 132 usuarios de larga estancia en situación de abandono social.

“Es muy difícil, pero se hace un esfuerzo enorme. Tenemos una gran demanda porque en Paraguay hay una gran hegemonía de la atención en salud mental en el Hospital Psiquiátrico. No debería ser así, pero lo es. Tenemos déficit de insumos, de recursos humanos, nuestras infraestructura es precaria, la edificación es sumamente antigua y el funcionariado hace un gran esfuerzo para hacer lo mejor”, refirió.

Responsabilidad es del Gobierno y la sociedad, afirmó Castiglioni

En su discurso, brindado ante el personal médico y administrativo del hospital, el doctor Castiglioni aseguró que la triste realidad del establecimiento de atención a la salud mental es culpa del Gobierno y la sociedad, no así del personal del lugar.

“La gente está en su derecho de reclamar porque no recibe la atención que merece. Pero está mal a quienes se les juzga como responsables. Los responsables no están acá en esta institución, los responsables son las autoridades del Gobierno y la sociedad que durante décadas mantuvo en el olvido (al hospital), relegado a la salud mental; por esto se da esta situación”, aseveró.

Habrán cambios en el hospital Psiquiátrico, prometió director

Como pedido a los medios de comunicación, el doctor Castiglioni pidió que se haga el seguimiento de las denuncias y prometió que a partir de ahora, habrán cambios.

“A la prensa no les pido que muestren lo bueno del hospital, porque las cosas buenas no suelen tener cobertura; les pido que sigan cubriendo todas las denuncias. Que vengan cuando hay denuncias, pero que vengan también cuando no hay denuncias. Vengan a hacer un seguimiento de los cambios, porque a partir de ahora, acá van a haber cambios, no podemos seguir como estamos”, puntualizó.