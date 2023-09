Hospital Psiquiátrico: insalubridad extrema, pagos sin respaldo, mala alimentación y superpoblación

Trascendió ayer, una Fiscalización Especial Inmediata realizada por la Contraloría General de la República, que abarcó el ejercicio fiscal 2022, con la realización adicional de verificaciones in situ a los diferentes servicios y dependencias del Hospital Psiquiátrico, entre el 5 y el 21 de junio de este año. El informe final, que data de agosto, tiene 132 páginas, 29 observaciones, y versa sobre el último periodo del anterior ministro de Salud, Julio Borba.

En cuanto a recursos humanos, la inspección encontró “funcionarios con categorías del Anexo de Personal 2022 (...) que, sin embargo, no prestaban servicios en el Hospital Psiquiátrico”. Sin embargo, indica, “se evidenció la insuficiente cantidad de profesionales de la salud mental (médicos, psiquiatras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales) para la atención integral de los pacientes internados” y se constató sobrecarga laboral del personal de enfermería.

Incluso cuando las autoridades nacionales siempre hablan de hacer seguimiento a los pacientes de salud mental a modo de prevención, los auditores no encontraron evidencia de seguimientos y monitoreos a pacientes externos, “no se evidenció la existencia de un plan de seguimiento y monitoreo de casos que podría se utilizado a efectos de prevenir reingresos”.

Pero lo más grave es la manera en que viven los internados del hospital.

Hospital Psiquiátrico, mugriento pese a tener empresa de limpieza

La Contraloría evidenció “las inadecuadas e insalubres condiciones de aseo y limpieza en las diferentes áreas de los servicios de internación de los pacientes”, pese a “haber sido contratada la empresa Consemar Multiservicio para realizar el servicio de aseo y limpieza”. Según Contrataciones Públicas, la firma tiene como representante a Mariela Carolina Molas Samudio.

La falta de higiene llega al punto de que encontraron tazas para el desayuno, con suciedad de muchos días, tiradas en un lavabo igualmente sucio. Los sanitarios también fueron hallados con heces en el suelo.

La Contraloría afirma que “no se registró la cantidad de pacientes a ser alimentados, lo que dificulta determinar si la cantidad de insumos solicitados para la preparación de alimentos fue suficiente para cubrir el total de raciones diarias necesarias”.

Alimentación proveída a pacientes, con coincide con documentos

Además, algunos platos principales establecidos en el menú cíclico no coincidían con los entregados a los pacientes. Hubo alimentos destinados al Hospital Psiquiátrico, llevados a otros establecimientos de salud.

También hubo pago a proveedores de alimentos sin respaldo documental por G. 46.312.000 y pagos sin recibos de cancelación de facturas, por G. 865.119.626. El vehículo que trasladaba la comida de pacientes, no cumplía condiciones higiénicas, señalan.

Además del insuficiente espacio físico para los pacientes, confirmaron “la falta de elementos de aseo personal, artículos personales, camas, colchones, cobertores”.

Las donaciones recibidas estaban guardadas bajo llaves y no inventariadas.

En el Hospital Psiquiátrico hay 48 pacientes internados hace más de 15 años, según CGR

Encima, el informe habla de que no existe una política para lograr la recuperación gradual de los pacientes. Se encontraron 48 pacientes crónicos, con más de 15 años de internación. Hay 351 internados en promedio cada mes.

Para sumar, el informe indica que el hospital no contaba con habilitación y registro del establecimiento de salud en el 2022. Solo tenía un certificado provisorio, señalando de habilitación indicando que la cantidad de camas es insuficiente para la cantidad de internados. El Ministerio de Salud adujo que no tenía esos documentos porque el predio no está a nombre del Ministerio y ese es un requisito.