Horror en el “Neuro”: paciente entró caminando, salió “masacrado a golpes” y está en UTI

“Yo estoy acá para hacer Justicia por mi pareja, Roberto Brítez (47), porque él había ingresado el 15 de junio y bastaron solamente 10 días para que pueda salir en silla de ruedas. Fue totalmente golpeado, masacrado a golpes, y totalmente quedó en estado vegetativo, luchando por su vida en el hospital Calle´i de San Lorenzo, hace 3 meses y medio”, denunció hoy Mabel Ortega, minutos antes de comenzar la manifestación, frente al Hospital Psiquiátrico.

La mujer contó que tiene un hijo de 8 años, al que no sabe explicar qué le pasó a su papá. Relató que su pareja estaba “un poco raro”, hasta que el 15 de junio ingresó al Hospital Psiquiátrico.

Diez días después, cuando le avisaron que debía ser trasladado a otro hospital, Ortega encontró que su pareja “tenía arañazos, mordidas, golpes por todo el cuerpo y, no estoy segura porque nadie me rindió cuenta de nada, pero había un sangrado adelante y por detrás. No te puedo decir si él fue abusado, porque no me consta, pero todo parece indicar así”.

“Los rastros de agresión que tiene en el cuerpo es porque entró con la población. Fueron hechos por alguien más, porque él estaba maniatado de las dos manos y de las dos piernas, imposible que él se haya hecho eso; y es acá (en el hospital) lo que le hicieron”, añadió la denunciante.

Del horror en el “Neuro”, paciente pasó a terapia intensiva

Según Ortega, cuando le llamaron del hospital, le dijeron que debían trasladarlo al Hospital Nacional de Itauguá “para descartar algo orgánico”. Ella debió buscar una ambulancia, afirmó. Luego de permanecer internado en ese centro médico, lo derivaron al hospital de San Lorenzo, donde permanece en terapia intensiva. “Desde ahí, entonces, hasta hoy día, los doctores no saben qué diagnóstico darle a mi pareja”, lamentó.

Mabel Ortega afirmó que denuncia el caso en busca de Justicia “por él, por mi pareja, y por todas las personas que sufrieron”.

Junto con ella, hoy se movilizaron frente al Hospital Psiquiátrico, pacientes, familiares y psiquiatras.

La abogada Carmen Acosta contó que estuvo internada en el hospital y que denunció torturas ante la Fiscalía. “Vyroreí la intervención”, consideró, haciendo referencia a que ahora, tras las denuncias que se vienen haciendo públicas, el Ministerio de Salud tomó intervención en los casos.

Horror en el “Neuro”: es igual que Tacumbú, afirman

Alexis Gallagher, quien denunció en redes sociales, torturas, maltratos y las pésimas condiciones en que se encuentra el hospital, valoró la valentía de quienes están haciendo públicos sus casos. Contó que a él intentaron cerrarle cuentas, pero que a la vez viene recibiendo mucho apoyo de la gente.

Entretanto, el doctor Charles Rodas, psiquiatra que fue director del hospital por tres meses, señaló que “este es un sistema carcelario, es igual que Tacumbú. El grado de violencia y encierro, alcohol y drogas, es grande. Y la gran responsable es la Escuela de Medicina. El problema también es la formación médica psiquiátrica. Los que estudian psiquiatría hoy en día no hacen sintomatología, solo se hace un inventario, se tilda, y ya no hay comunicación”, expresó.

Los presentes pidieron el cambio del sistema en el tratamiento de enfermedades de salud mental, que mejoren las condiciones en el hospital y que se haga Justicia en los casos denunciados.