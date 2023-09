Hospital Psiquiátrico: “Como en la cárcel, allí circulan alcohol y drogas”, afirma exdirector

Como exdirector del Hospital Psiquiátrico de Paraguay, el doctor Charles Rodas, médico especializado en psiquiatría, relató a ABC cómo encontró el establecimiento de salud mental durante el corto periodo en que estuvo al frente del lugar. Refirió que su tiempo como autoridad del hospital fue corto porque su intención fue realizar un buen trabajo, pero no le dejaron.

Lea más: Hospital Psiquiátrico: hay hasta dos fallecidos por mes, dice personal y confirma maltrato a pacientes

“Fui director del Hospital Psiquiátrico por tres meses y me echaron rápido porque quise tocar cosas que eran intocables. Todo está mal: desde las visitas a los pacientes, entrada y salida de los médicos que se hace sin ningún control, la comida, los medicamentos, todo. Hay muchas cosas que están mal. Como en la cárcel, allí circulan alcohol y drogas”, aseguró.

El médico relató que cuando llegó el momento de despedirse del cargo -que ocupó durante el periodo liberal- las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) de aquel entonces ni siquiera quisieron dejarle hablar.

Lea también: Hospital Psiquiátrico: piden urgente inversión negando categóricamente supuestos casos de tortura

“Es una pena que no se le escuche a quienes pusieron como cabeza del hospital y les escuchen a los sindicatos. El problema para ellos (MSPBS) es que no se les arme bochinche con los sindicatos. No les importaba lo que pasa dentro del hospital, solo no quieren problemas políticos”, cuestionó.

Gremio de enfermería ejerce mucha presión, dice exdirector

Sobre la influencia que tiene el gremio de enfermería de Paraguay, el médico dijo que él puede certificar que la presión que ejerce este sector sanitario es real.

“Yo asumí el cargo con una crisis entre las enfermeras que querían hacer bien su trabajo y las que querían seguir con viejas prácticas. Tomé partido por las que querían hacer bien las cosas. Por supuesto, pagué el precio de las decisiones que tomé”, dijo.

El psiquiatra puntualizó que “yo, como director, me sentí un paciente más de esa estructura”.

Electroshock es útil solo para personas “que quieren matarse”

Sobre la terapia electroconvulsionante que un profesional de la salud del Hospital Psiquiátrico denunció que se le está practicando a una usuaria que está embarazada, el doctor Rodas indicó que ese tratamiento puede provocarle consecuencias graves al bebé que está en gestación.

Lea más: Hospital Psiquiátrico: insalubridad extrema, pagos sin respaldo, mala alimentación y superpoblación

“A menos que la persona tenga riesgo de vida, un intento de suicidio, por ejemplo. En esos casos se podría, pero no para otros tipos de problemas o enfermedad. No se puede ni dudar de que ese tratamiento tiene complicaciones para el bebé”, aseguró.

El especialista precisó que generalmente para los pacientes depresivos con intento de suicidio, las secuencias son cortas. “Para los únicos casos que funciona maravillosamente son para los intentos de suicidio graves, para esas personas que se quieren matar. Para el resto no funciona; pero acá (Paraguay) se hace cuando no hay recursos, ya se tiene la costumbre de hacer”, dijo.

Hospital Psiquiátrico no tiene otros recursos para evitar terapias de electroshock, afirman

Consultado sobre si la terapia electroconvulsionante es una práctica médica legal, el psiquiatra afirmó que “el electroshock se sigue haciendo en todos los hospitales psiquiátricos del mundo”.

Manifestó, sin embargo, que ya no se aplica del modo en que se hacía antes y que solo debe ser utilizada cuando el paciente no responde a la asistencia farmacológica.

Lea también: Horror en el “Neuro”: las impactantes fotos del Hospital Psiquiátrico

“La terapia electroconvulsionante es un tratamiento vigente, pero tiene sus indicaciones precisas. El Hospital Psiquiátrico no tiene otros recursos que no sea el farmacológico y el recurso físico, que es el electroshock. No tiene recursos psicosociales, no tiene psicoterapia, no tiene rehabilitación. Lo que tienen es laborterapia”, dijo.

Sobre la función del doctor Aldo Castiglioni como director del establecimiento, indicó que “no es tarea de una sola persona” mejorar la atención que brinda el Hospital Psiquiátrico.

Lea más: Horror en el “Neuro”: Fiscalía inició investigación de oficio

“Es una estructura y parte de esa estructura, la más grande, es enfermería, después están los médicos y el personal administrativo”, aseguró.

Anuncian manifestación contra sistema carcelario del Hospital Psiquiátrico

El doctor Rodas manifestó que con otros profesionales psiquiatras de Paraguay conformaron el Movimiento Solidario de Salud Mental y Sociedad. El grupo, que está en contra del sistema carcelario “antimanicomial” utilizado por el Hospital Psiquiátrico, anunció una manifestación.

La movilización será este domingo 1 de octubre a partir de las 10:00, sobre la calle Venezuela, en donde se encuentra el establecimiento de salud mental.