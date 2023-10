Aerolínea boliviana BoA comenzaría a operar en Paraguay en menos de un mes

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), habló de las tratativas en marcha para el ingreso a Paraguay de dos nuevas aerolíneas latinoamericanas: Boliviana de Aviación (BoA) y la aerolínea de bajo coste AraJet, de la República Dominicana.

Mendoza comentó que Boliviana de Aviación, la aerolínea estatal de Bolivia, presentó un pedido oficial para la realización de vuelos que conectarían directamente a Asunción con Santa Cruz o La Paz.

Si bien aún está “pendiente la presentación de algunos documentos” por parte de la aerolínea boliviana a la autoridad aeronáutica paraguaya, el titular de la Dinac dijo que los vuelos de Boliviana de Aviación desde y hacia Paraguay podrían comenzar a realizarse “en menos de 30 días”.

Mendoza señaló que Boliviana de Aviación “tiene una flota interesante y unas rutas muy interesantes”, por lo que su habilitación en Paraguay “va a aumentar la conectividad y va a ser muy saludable para nuestros pasajeros”.

“Bajos” en conectividad

Sobre la aerolínea dominicana AraJet, Mendoza comentó que esa empresa también pidió vuelos directos entre Asunción y Santo Domingo, pero que actualmente la documentación requerida por la Dinac “está un poco trancada”, aparentemente por un “problema interno” de AraJet.

El presidente de la Dinac admitió que, en materia de conectividad aérea, Paraguay está “relativamente bajo”, por lo que “para nosotros toda aerolínea seria que quiera operar con nuestro país es un avance”.

Sobre la posibilidad de aumentar la conectividad aérea con los Estados Unidos, Mendoza indicó que Paraguay ha dejado claro su interés y comentó que hay una reunión al respecto pautada para diciembre.

Sin embargo, dijo que “en materia de compañías americanas tratamos de ser responsables” a fin de no dar información adelantada que luego no resulte concretándose, para no dar falsas expectativas.

Silvio Pettirossi, “obsoleto”

En otro punto, Mendoza destacó la importancia del proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Paraguay, señalando que el Silvio Pettirossi de Luque “ya está obsoleto”.

Enfatizó que, si bien el eventual nuevo aeropuerto –cuya ubicación aún no ha sido definida, siendo una de las posibilidades el Bajo Chaco– reemplazaría al Silvio Pettirossi como la principal terminal de entrada y salidad el país, el actual aeropuerto internacional “va a ser utilizado todavía mucho tiempo”, posiblemente de manera principal para vuelos de cabotaje.

“Desde esta administración estamos abocados en poner a punto (el Silvio Pettirossi)”, agregó.