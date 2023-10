Asegurados de IPS se quejan porque no hay ventiladores ni acondicionadores de aire

La infraestructura, que demandó una inversión de G. 18.653.634.815, fue inaugurada con desperfecto eléctrico en octubre del 2021.

Su construcción estuvo a cargo de la empresa ICSA Puntual, cuyo representante legal es Luis Rodrigo Bóveda.

A los cuatro meses de su habilitación la sala de urgencias quedó sin acondicionador de aire, pero la empresa jamás pasó a regularizar dicha situación.

El desperfecto eléctrico afecta a la sala de espera, como también los consultorios, el sector de lavandería, la sala de fisioterapia y también las oficinas donde los profesionales trabajan con computadoras o sus equipos médicos.

Se las ingenian con alargues para conectarse a alguna toma de corriente.

Asegurados de IPS se quejan porque ni siquiera funcionan ventiladores

Uno de los asegurados que frecuenta IPS de este municipio, Eladio Maldonado, manifestó que la hermosa fachada de la previsional de este distrito, soporta en su interior algunas deficiencias.

Los pacientes deben soportar el calor porque en la sala de espera y en algunos consultorios ni siquiera cuentan con ventiladores y menos aún acondicionadores de aire.

Manifestó que la administración del IPS, no perdona al asegurado y si un día se atrasa en el pago, ya no atienden al paciente. Sin embargo, ellos no dan una solución inmediata al problema de sus infraestructuras en el interior del país.

Asegurados de IPS se quejan debido a las 14 áreas afectadas

Al respecto consultamos, al Coordinador de la Zona 9 de Paraguarí, Dr. Osmar Galeano, quien manifestó que en dichas condiciones ya encontró la previsional.

Aseguró que existen 14 áreas que precisan acondicionadores para climatizar consultorios y también la sala de espera.

Agregó que los asegurados tienen razón en reclamar porque hace dos años que se inauguró, y nadie atendió dicha necesidad.

“Ahora hace un mes que asumí y se está esperando la designación de la Dra. Griselda González, quien asumirá el cargo de Directora de la Unidad Sanitaria de Paraguarí, para que levante los datos referentes a las necesidades que tiene la previsional para ir viendo alternativas de solución”.

Con la Gobernación de Paraguarí

Manifestó que como coordinador ya está realizando gestiones con la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges ( ANR), para ver la posibilidad de que done a la institución acondicionadores de aire en las área que necesitan.

Dijo que se tiene el compromiso de que donará y en eso se está trabajando, porque los que estaban instalados ya perdieron su vida útil, posiblemente por falta de mantenimiento.

Refirió que tendrán que hacer autogestión porque si esta problemática se traslada a la central, “es muy probable que pasen años sin dar solución al inconveniente por la burocracia. Aquí se está trabajando para brindar un ambiente cómodo al paciente que concurre a dicha unidad sanitaria, como también a los profesionales que ofrecen su servicio”, finalizó.