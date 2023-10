Comitiva fiscal y tributación allanan una empresa en microcentro esteño

La fiscala Carolina Rosa Gadea encabezó el allanamiento de la oficina de la empresa Cagliari EAS, en el cuarto piso del edificio Coeti ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional y de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La intervención forma parte de una serie de allanamientos efectuados este viernes, tras una denuncia de la DNIT sobre un supuesto esquema irregular en importaciones.

Al momento de la intervención de la oficina de Cagliari EAS solo se encontraban obreros en la parte posterior y luego aparecieron los representantes de la firma para proveer las documentaciones requeridas por los investigadores.

La fiscala Gadea -que coadyuva con su colega Natalia Fúster, de la Unidad de Delitos Económicos- dijo que incautaron documentos requeridos en la orden de allanamiento, firmada por el juez Humberto Otazú.

Además, de una CPU de una computadora y un celular que serán remitidos a la titular de la investigación para la tarea de peritaje.

Comitiva fiscal y tributación investigan esquema irregular

Según la denuncia de la DNIT, se instaló un esquema consolidado de importación de celulares de alta gama simulando ser productos más baratos como autopartes.

La fiscala Gadea indicó que inicialmente se investiga una supuesta producción de documento no auténtico. No obstante, no se descarta una eventual evasión impositiva.