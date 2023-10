Ocupantes vip: Registros Públicos ratifica que tierras pertenecen al Ministerio de Defensa

Representantes de la Procuraduría, de Catastro, del Ministerio de Defensa y Registros Públicos se reunieron esta mañana acerca de la polémica finca 916, de Jardines de Remansito, zona de los “ocupantes vip”.

La directora Lourdes Ojeda resaltó que una vez más confirmaron que el predio pertenece al Ministerio de Defensa desde 1991. “La porción que queda en la finca 916 sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa, no hay ninguna duda al respecto, respetamos el comunicado del intendente de Villa Hayes, pero creo que se equivoca”, manifestó la titular de Registros Públicos.

Lea más: Comuna busca salvar a Bachi y se adueña de valiosas tierras de Defensa

Señaló, en ese sentido, que la municipalidad menciona una resolución por la cual se definen los límites de la ciudad, pero que ese documento no le da derechos sobre la propiedad. “Son tierras del Ministerio de Defensa, no son fiscales. Son un bien del dominio privado del Estado, a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, así ha sido desde 1991 y no hay ninguna duda”, recalcó con firmeza.

Registros Públicos aclara que Municipalidad de Villa Hayes no puede disponer de la tierra

La directora de Registros Públicos señaló que hay mucha confusión, pero que solo Registros Públicos determina la titularidad real de un predio. “Si para nosotros no quedan dudas, no deben quedar dudas para nadie”, enfatizó.

Lea más: En la Cámara de Senadores citan a autoridades sobre expropiación

Dijo que incluso si la finca 916 fuera de propiedad fiscal, luego de la emisión de la Carta Orgánica las municipalidades solo tienen 180 días para solicitar posesión de las tierras fiscales y, en el caso de Villa Hayes, la ley es del 2015.

“Debía exigir entonces dentro de esos días, pero recién ahora están ratificando que aparentemente tienen derecho... Pero el Indert tampoco lo tiene, porque mal podrían exigir derecho a una propiedad que no pertenece al Indert”, puntualizó para ABC Cardinal.

Finalmente, señaló que el Congreso en siete ocasiones ya pidió informes referentes a esta finca.

Lea más: Dos “ocupantes vip” desisten y entregan llaves de inmuebles invadidos