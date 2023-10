IPS anuncia reapertura del Cream, para adultos mayores, antes de fin de año

El Centro Especializado de Atención y Apoyo a los Adultos Mayores (CREAM) en San Bernardino, propiedad del Instituto de Previsión Social (IPS), reabrirá sus puertas para los residentes antes de fin de año, prometió el fin de semana el doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración.

El anuncio fue realizado durante la celebración realizada por la previsional en el marco del Día del Adulto Mayor, que se recuerda cada 1 de octubre.

“Cuando el presidente Santiago Peña me convocó y me invitó a formar parte de su equipo de trabajo, me pidió dos cosas: por un lado, que la salud del IPS sea más humana, y también me dijo, Jorge, nunca te olvides de los adultos mayores. Por eso hoy, con este equipo maravilloso de salud, queremos cumplir esa misión. Próximamente, el Cream estará nuevamente habilitado para el disfrute de nuestros jubilados”, afirmó Brítez al compartir la noticia.

El gerente de Salud del IPS, doctor Carlos Morínigo, refirió por su parte que todo el equipo de la previsional está trabajando y haciendo su mejor esfuerzo para lograr que el Cream abra nuevamente antes de finalizar el 2023.

“Es probable que antes de fin de año, este lugar recupere su vitalidad. Estamos enfocados en la política del cuidado de la tercera edad, y ustedes, los adultos mayores, son nuestro mayor tesoro. Hoy nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente por cada uno de ustedes”, sostuvo Morínigo.

Cream: inversión fue de casi US$ 9 millones, pero el centro está cerrado

Según los archivos de ABC, habilitar el Cream costó al IPS la suma de US$ 8.714.348. Sin embargo, el sitio está cerrado hace más de tres años. A principios de este año, el seguro social puso de excusa la pandemia y los rebrotes de covid-19 para no reactivar el lugar que tiene una superficie de 17.427 metros cuadrados.

La imponente construcción, que fue durante mucho tiempo el Hotel Casino San Bernardino, fue reinaugurada en el 2016, tras una reparación edilicia.