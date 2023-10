Internos de Tacumbú protestan ante negativa de permitir conversar con la prensa, dice director

Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, señaló que desde la institución rechazaron un intento de los internos de Tacumbú de realizar una conferencia de prensa convocada para dar detalles con relación al caso del policía Oliver Daniel Lezcano Galeano (22), procesado por el homicidio del militar Líder Javier Ríos y quien se encuentra “desaparecido”.

“La información que tenemos es que un grupo de reos quería comunicarse con la prensa. Para eso, nosotros tenemos un protocolo, nosotros les explicamos eso, por eso ellos acercaron unos colchones y quemaron”, aseguró el director.

“Ellos aparentemente quieren desmentir cualquier vinculación con el hecho. Nosotros necesitamos cumplir una serie de protocolos, pero no podemos poner en riesgo la seguridad de los periodistas”, dijo Peña en comunicación con ABC Cardinal.

Autoridades aseguran que policía se fugó

El director señaló que ellos se mantienen en la posición de la fuga hasta tanto tengan otra información. “Nosotros agotamos todas las instancias con respecto a su búsqueda, las grabaciones de las cámaras están en proceso de ser entregadas. Para nosotros está fugado, él no se encuentra en el penal de Tacumbú”.

Peña señaló que ellos realizaron las pesquisas para ubicar al desaparecido, señalando que no aparece en las imágenes de las cámaras de circuito cerrado. “El señor no está en el penal, no existe una evidencia o indicios de que haya sufrido un atentado”, dijo.

“De las cámaras que poseemos no se encontraron imágenes suyas de los accesos que se utilizan normalmente. Siempre existe la posibilidad de que haya pasado algún muro, o haya escapado por el techo”, confesó.

El director señaló que se revisó el día completo de su desaparición, sin encontrarse cortes en la grabación y que lo último que consta es que un día antes recibió visita en el penal.

