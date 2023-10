Salud Mental: suman denuncias contra centro de rehabilitación; Salud Pública anuncia intervención

Ayer, el ex paciente César Olmedo acudió hasta la Fiscalía de Derechos Humanos de Lambaré para formalizar una denuncia contra el centro de rehabilitación Grupo de Apoyo a Adictos y Codependientes (GAAC). Enterada de este caso, otra ex paciente, identificada como Paloma Ríos, contó a ABC las irregularidades con que opera el lugar. Hoy se recuerda el día mundial de la Salud Mental.

Paloma Ríos indica que su primer ingreso a GAAC data del 2016. Luego, hasta el 2019, ingresó nuevamente en numerosas ocasiones. Ella cuenta que hasta la fecha visita el lugar frecuentemente con su hermana Sol y afirma que tiene relacionamiento con los internados así como también con la propietaria del centro, Natalia Barrios y su familia.

“Pido que ese lugar se cierre; que se evapore. A mí me tocó vivir los malos tratos, muchas cosas me tocó vivir ahí y hace 45 días atrás pude presenciar los malos tratos que le siguen dando a los internados. Quiero poder ayudar, y que todos se enteren que no es un buen lugar”, dijo la joven a ABC.

Según su relató, dos internos se comunicaron con ella para cortarle lo que estaban pasando y con su hermana intentaron ayudar. No obstante, afirma que cuando la propietaria de GAAC se enteró, bajo amenazas utilizó a los internos para una publicación en vivo vía Tik Tok.

“Su hija Leticia (de Natalia Barrios) incluso nos amenaza. Mucha gente no se anima a denunciar, tienen miedo; yo también tengo miedo de lo que me puedan hacer a mí o mi hija”, sostuvo.

Salud mental: pacientes son medicados sin indicación médica, denuncian

Paloma asegura que las irregularidades en GAAC van desde el maltrato a los internados hasta la medicación de pacientes sin indicación médica.

“En ese lugar hay maltrato físico, verbal, le dopan a los pacientes, les dan medicamentos sin receta; ahí no hay un psiquiatra que recete las drogas. Y la comida es ,Dios mío, no es ni comida, no se le pude llamar comida a lo que sirven. Muy mal les tienen a los internados”, sostuvo.

Paloma confirmó además que el centro de rehabilitación está cobrando actualmente G. 3 millones por mes de internación. Mencionó que ella incluso llegó a pagar G. 5 millones mensualmente durante el tiempo que fue interna.

Hermanas temen por su vida, dicen

La joven afirma que tanto ella como su hermana temen por su vida. Aseguran que además de las amenazas que recibieron, los responsables del centro portarían armas. “Si algo me pasa, saben lo que pasó y quiénes son las culpables”, denunció.

La joven anunció que también realizará su denuncia contra GAAC ante el Ministerio Público.

Salud Pública dice que procederá a inmediata intervención

ABC consultó sobre la habilitación del citado centro de rehabilitación con Luis Velázquez, responsable de la Dirección de Control de Profesionales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Este afirmó que el sitio Grupo de Apoyo a Adictos y Codependientes (GAAC) no está anotado en los registros de la cartera sanitaria y que, ante las denuncias, se procederá con la intervención del lugar.

“Con ese nombre no figura en los registros de la Dirección de Establecimientos. Tomaremos intervención de inmediato”, aseveró.

Natalia Barrios ya fue investigada e imputada en abril pasado por los presuntos delitos de estafa y privación ilegítima de libertad, luego de que el Ministerio Público allanara y clausurara un centro de rehabilitación de adicciones de su propiedad ubicado en Fernando de la Mora.