Indígenas y Gobierno acuerdan instalar mesa interinstitucional

Miembros de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) marchan este jueves en el microcentro de Asunción por el “Día de la Resistencia Indígena”, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un 12 de octubre de 1492.

Los indígenas aprovecharon la movilización y se reunieron con autoridades del Gobierno en el Ministerio del Interior (MI) para buscar llegar a un acuerdo sobre sus reivindicaciones.

Tras concluir la reunión, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció que acordaron con los indígenas instalar una mesa interinstitucional para atender los reclamos concretos de este sector.

“Se ha fijado la primera fecha para la mesa interinstitucional. Esto quiere decir que sin necesidad que ellos se movilicen vamos a abrir un diálogo para implementar un plan que se ha elaborado, porque no importa que cambien los ministros, esto se tiene que hacer; si no, no hay que comprometerse. A medida que avanzamos, vamos a ir resolviendo los problemas”, dijo.

Indígenas resaltan diálogo con el Gobierno

Agregó que fijaron una segunda reunión para el próximo 13 de noviembre. Explicó que el mecanismo de la mesa interinstitucional será atender una cuestión indígena en cada encuentro.

“Estamos formando una gran alianza a partir del diálogo y el respeto para solucionar los problemas de los pueblos indígenas”, resaltó la titular de Anivid, María Luisa Duarte.

Los indígenas marchan este jueves bajo el lema: “Para vivir con dignidad: tierra, autonomía y participación”. Buscan un acuerdo con el Gobierno actual en relación a sus 35 reivindicaciones que el Ejecutivo pasado se habría comprometido a cumplir.

Entre las reivindicaciones principales exigen mayor presupuesto para el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para la compra de tierras y el cese de desalojos. También piden un fondo social para pueblos indígenas en las binacionales.