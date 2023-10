Concurso de Itaipú: desvinculación es por “revancha política”, dice exsuperintendente

Según el exsuperintendente de Recursos Humanos de Itaipú, el Gobierno actual durante la transición designó a la abogada Mercedes Vera para fiscalizar el concurso de los 187 funcionarios desvinculados por Justo Zacarías Irún. “Revisaron todo, hasta el papel higiénico, acta por acta, reclamo por reclamo, porque la FIUNA respondió todos los reclamos de los postulantes, revisaron todito”, aseguró Claudio Garcete.

El licenciado Garcete señaló, en ese sentido, que es evidente que no van a encontrar nada irregular en el concurso y que todo el proceso de selección es verificable. “No van a encontrar nada, a no ser que inventen o preparen algún acta de por medio, pero el sistema informático es 100% confiable... (No hay) nada, solamente maldad y revanchismo de por medio”, cuestionó.

Asimismo, insistió en que la calidad de los ganadores del concurso es muy elevada en cuestiones de preparación. “Ha sido para mí una experiencia muy positiva y me queda marcado de por vida (el concurso) por la alta formación de todos los que llegaron”, manifestó.

Destituciones en Itaipú son “una burrada”, calificó

Por otra parte, lamentó que cada concursante habrá invertido por lo menos G. 5.000.000 en todo el proceso selectivo, entre traslado, hospedaje en Ciudad del Este, trámites y mucho más.

“Esto es una revancha política, al 100%... De lo contrario, no tienen razón, porque el reglamento general fue creado el 18 de febrero del 2023 por el actual superintendente, conocen todo el proceso, nada se hizo fuera de lugar, es absurdo que quieran decir que existe una irregularidad”, expresó.

Finalmente, señaló que el Gobierno hubiese procedido nada más a indicar que era una “decisión política” y admitir que no tiene otros motivos para despedir a los concursantes, pues argumentos no encontrarán dentro del proceso selectivo. “Una burrada es cómo quieren manipular a la gente, a los profesionales”, lamentó.