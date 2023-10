Historias de ganadores del concurso de Itaipú que serán desvinculados

Varios usuarios de la red social X (antes Twitter) comparten la publicación de las 187 desvinculaciones que el director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, determinó tras hallar supuestas irregularidades en el polémico concurso que se realizó en junio de este año, contando sus historias como afectados de la decisión.

Los afectados denuncian la medida como injusta, además exigen una investigación y evaluación exhaustiva de cada caso, para determinar si es que todos ameritarían ser desvinculados.

Entre los afectados por la decisión de las autoridades de Itaipú, destacan principalmente las historias de jóvenes, profesionales y hasta mujeres en periodo de lactancia y embarazo que fueron desvinculados de la binacional.

Desvinculación de Itaipú: afirman que llegaron sin ayuda de nadie

Entre los profesionales que denuncian de injusta la medida de Itaipú, están Juan José Deggeller, contador público de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con un Máster en Administración y Dirección de Empresas, Marcelo José Morínigo Rojas, economista y Belén Plaz, una de las mujeres en periodo de lactancia.

“SI, hoy soy uno de los afectados por esta decisión arbitraria e ilegal, mi familia, mis amigos y los que me conocen saben de mi preparación, saben de lo dedicado que fui en mi vida profesional para llegar a un lugar como la ITAIPU sin ayuda de nadie”, escribió con su usuario de perfil @juan_deggeller.

“Si, hoy soy uno de los afectados por esta decisión arbitraria, mi familia, mis amigos y los que me conocen saben de mi preparación, saben de lo dedicado que fui en mi vida profesional para llegar a un lugar como la ITAIPU sin ayuda de nadie, solo con sacrificio y dedicación”, escribió por su parte el economista Marcelo José Morínigo Rojas, a través de su usuario @marcelomorinigo.

“Soy la madre en periodo de lactancia que fui desvinculada. Este fue el tercer proceso selectivo en el que llego a instancias de la entrevista”, denunció por su parte Belén Plaz en su cuenta de X @belenplaz.

Desvinculación en Itaipú: mejor puntuada pide acompañar la “lucha”

Mariela Balbuena, economista y una de las mejores puntuadas de todas las pruebas, contó su historia, indignada por la desvinculación, debido al sacrificio que le representó el participar del concurso.

“Soy una de las 185 personas desvinculadas de la Itaipu Binacional y hoy quiero contarles un poquitito de mi historia. Soy hija única de madre soltera, ella siempre me inculcó la importancia del estudio porque me decía “mi hija, yo no te voy a poder dejar ninguna herencia, mi única herencia es tu educación” y viví llevando ese lema como bandera, me esforcé muchísimo dando lo mejor de mí cada día”, inicia en su relato.

Dijo que le duele en el alma el haber alcanzado la meta de ingresar a Itaipú de forma honesta, con merecimiento, con preparación y por sus capacidades, haber vencido a las probabilidades, y hoy estar en la nada.

“Acompañanos na en esta lucha, lo único que pedimos es que se ANALICE CASO POR CASO para que aquellos que ingresamos de manera honesta podamos conservar ese lugar que nos ganamos como fruto de años de preparación, estudio y sacrificio. Como joven me rehúso a creer que la meritocracia no es el camino para construir un Paraguay mejor. Me rehúso a creer que el esfuerzo no vale y que los sueños y los logros obtenidos de manera lícita pueden ser truncados en un parpadeo”, insistió.

Desvinculación de Itaipú: se enteraron por radio

Clarita Espínola, contadora pública experta en responsabilidad social empresarial, también afectada por la desvinculación, contó como este miércoles, estando ejerciendo sus funciones dentro de la Itaipú, se enteró por la radio que fue desvinculada en ese momento, como si no fueran personas.

“Soy Contadora Pública de profesión, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, tengo 29 años, tuve la oportunidad también de trabajar para el Programa de Becas Carlos Antonio López por 2 años y medio y luego traté de emprender con ayuda de mi familia, pero vino la pandemia y muchas cosas no salieron como esperaba, de igual manera salí adelante con ayuda de mi familia y amigos”, escribió en su cuenta de X.

Agregó que buscando un futuro con estabilidad económica decidió buscar un trabajo seguro pero desafiante, donde poder aportar con su talento y pasión por la Responsabilidad Social, y fue en ese momento en el que se enteró del concurso de Itaipú.

Desvinculación de Itaipú: postulante hizo el mejor puntaje

Clara contó que rindió el examen y al día siguiente vio que con 78 puntos hizo el mejor puntaje entre más de 200 personas que se presentaron para el examen.

“Quedé muy sorprendida y contenta porque por fin me salía algo bien después de varios años de inestabilidad laboral. Pero quedaba todavía la entrevista en donde podía quedar eliminada! Igual confié en el proceso. En mi terna, finalmente, después de 3 meses de este proceso, recibí la noticia de que quede SELECCIONADA!!! Lloré de la felicidad por que fue todo tan complejo pero dí lo mejor de mi y por eso fui ELEGIDA!!! Toda mi familia, amigos y conocidos festejaron mi ingreso porque saben que no tengo contactos políticos ni nada”, escribió en su cuenta de X.

Agregó que es una joven profesional con ganas de salir adelante y un mejor futuro para ella y su familia, y lamentó que personas justas estén pagando por esta decisión política “Basta de injusticias. Es injusto lo que nos están haciendo! Peleemos por la verdad!!! Fuerza compañeros de la PSE 2023!!!”, reclamó.