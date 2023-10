Tensión en Tacumbú: familiares de internos piden que Barchini dé la cara o que renuncie

Un grupo de familiares de internos de Tacumbú se manifiestan esta mañana frente al Ministerio de Justicia ante la actual situación del penal, pidiendo al ministro Ángel Barchini que se haga cargo de la situación, dando la cara y haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de sus seres queridos.

Mabel Cabrera, una de las voceras del grupo, pidió que los guardiacárceles ingresen en el penal para realizar su trabajo, que -aseguró- ahora está garantizado solamente por los propios internos, que “se cuidan el uno al otro”. “Necesitamos que el ministro llegue a su personal, él es un líder, tenía que asumir como líder y dialogar”, criticó.

Cabrera indicó que recién ahora el ministro recibió a representantes de las familias, pero que necesitan que se actúe rápido para evitar que algo malo les suceda a sus seres queridos. Dijo además que actualmente el único que está garantizando la alimentación y otros derechos básicos es Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela.

“Un líder tenía que mandar al grupo, no estar mandando a hostigar. No se trabaja así”, dijo en referencia a Barchini. “Por eso estamos pidiendo que él dé un paso al costado si no va a poder. No dormimos, somos mamás, que tenga compasión de nosotras”, remarcó.

Ahora hay paz, pero gracias a Rotela, señalan

La señora Cabrera dijo además que en el interior del penal hay seguridad, pero no por acción del Estado, sino de Rotela.

“El señor Rotela manda a estudiar a la gente, manda a comer a la gente, manda a la capilla a la gente”, aseguró.

Aseguran que el ministro es quien debe realizar esas acciones y que, por sobre todo, él es el que tiene que dar la cara ante las familias. “Somos mamás, estamos muriéndonos en vida”, dijo.

Reafirmó que ahora hay paz pero también miedo de lo que pueda pasar, dijo en referencia a una posible intervención de las fuerzas del Estado.

