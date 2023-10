Más de 200 viviendas inundadas en San Juan Nepomuceno

Más de 200 viviendas quedaron inundadas en el barrio San Agustín y Fátima de San Juan Nepomuceno, a causa del desborde del arroyo Capiibary tras la intensa lluvia registrada el sábado, que acumuló más de 152 milímetros de agua.

La inundación del barrio San Agustín y Fátima y el desborde del arroyo Capiibary se repiten cada año a consecuencia del taponamiento del cauce hídrico, según los vecinos, quienes manifestaron que es necesario el drenaje de los canales para prevenir esas situaciones.

Lea más: Localidades de Caazapá aisladas

Los damnificados explicaron que recibieron una oferta de la Municipalidad local para refugiarse en el tinglado municipal, pero prefirieron alojarse en casa de parientes o amigos para estar cerca de sus viviendas e impedir que sean saqueadas.

Lea más: Desborde de Capiibary inunda viviendas

Ofrecimiento de la Municipalidad

La Municipalidad solo ofrece el tinglado, pero no así colchones u otras comodidades en el refugio. Los damnificados necesitan en particular colchones porque las inundaciones se produjeron de noche y muchos de los vecinos no tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias de sus viviendas.

Lea más: Pobladores exigen terminación de puentes en Abai

El intendente Derlis Molinas (ANR, HC) explicó que todavía no cuenta con la cantidad exacta de familias afectadas, pero dijo que superaría fácilmente las 200 viviendas.

El jefe comunal afirmó que la Municipalidad está asistiendo a las familias damnificadas con la compra de mercaderías, y señaló que tiene disponibles un tractor y camión para el traslado de los afectados y sus pertenencias.

“El problema es que las autoridades nacionales no nos atienden domingo, pero estamos insistiendo para pedir ayuda”, dijo.

Ruta Tavai-Maria Auxiliadora

La intensa lluvia igualmente afectó a la ruta Tavai-María Auxiliadora, donde varios tubos de cemento ubicados en un cauce de agua fueron arrasados por el raudal, afectando la capa asfáltica de la ruta. El Ministerio de Obras Públicas cerró media calzada de la vía.

La Tavai-María Auxiliadora una ruta alternativa para salir del departamento de Caazapá hacia Itapúa.

Barrio de Caazapá

En la capital departamental Caazapá, el barrio Virgen de Rosario registró inundaciones que afectaron a 17 viviendas, a raíz del desborde del arroyo Guaho.

Es la primera vez que este cauce hídrico se desborda, según los vecinos.